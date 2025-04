Nell’Ottocento Ravenna era meta di sovrani

Gàbici

Andando indietro nel tempo alla ricerca di re e imperatori che furono a Ravenna in tempi passati balza agli occhi una curiosità. Carlo il Grosso, infatti, nel febbraio dell’anno 882 convocò a Ravenna tutti i vescovi primati italiani chiedendo loro, dopo il giuramento di fedeltà, di essere riconosciuto re d’Italia. E la curiosità sta nel fatto che nel frattempo Carlo il Grosso era divenuto imperatore con il nome di Carlo III, lo stesso nome del re d’Inghilterra che oggi sarà a Ravenna con la moglie Camilla. Qualche anno prima Lotario I (795-855), re d’Italia, in una sua visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo era stato colpito da una bellissima lastra di marmo e chiese addirittura di poterla portare in Germania.

L’Ottocento registra diverse presenze di sovrani. Nel 1829 arriva a Ravenna Luigi Carlo di Baviera, lontano parente dei conti Bacinetti quindi la città saluta Don Miguel re del Portogallo (1834), Federico Augusto re di Sassonia (1837) e Leopoldo Ferdinando re del Belgio. Nell’ottobre del 1860 Vittorio Emanuele II visita i nostri monumenti, sollecita i restauri del Battistero Neoniano e dopo aver reso omaggio a Dante appone la sua firma nell’Albo dei visitatori, Albo che da anni è inspiegabilmente sparito dall’interno del tempietto del Morigia.

Nel marzo del 1877 Ravenna accoglie don Pedro II d’Alcantara, ultimo imperatore del Brasile. Studioso di Dante, visita la Tomba, firma l’album dei visitatori (oggi inspiegabilmente rimosso ma che sarebbe opportuno ripristinare) e invierà al sindaco una corona di fiori “artificiali” da deporre all’interno del tempietto del Morigia. Per inaugurare il Monumento dei martiri è a Ravenna a fine agosto del 1888 Umberto I.

Nel maggio del 1918 arriva in città Vittorio Emanuele III. Ad Alfonsine l’automobile reale è raggiunta dal prefetto e dal sindaco Fortunato Buzzi e, come scrisse Ugo Ojetti, il primo legame tra il Re d’Italia e il Sindaco repubblicano Fortunato Buzzi fu “nel mangiare”. Il re, infatti, invitò il sindaco a una colazione nella nostra pineta dove, secondo le cronache, vennero deposti sull’erba quattro ’immensi prelibati ciambelloni’ decorati con zucchero bianco, rosso e verde. Sull’erba non rimase nemmeno una briciola e in quel modo simbolico "la Repubblica comunicò con la Monarchia!". Nel giugno del 1933 è di passaggio a Ravenna, come turista, l’ex re di Spagna Alfonso XIII. Visiterà la grande mostra allestita nell’Istituto salesiano e gli sarà mostrato, nel reparto legatoria del maestro Dante De Maria, il libro più piccolo del mondo che raccoglie la lettera di Galileo a Maria Cristina di Lorena. La visita reale più recente è del settembre 1963 quando giunse in città Gustavo Adolfo di Svezia per una delle sue consuete vacanze ’archeologiche’.

Scarse invece le presenze regali femminili. La regina Margherita di Savoia fu a Ravenna nel novembre del 1921. In “stretto incognito” nel 1871 visitò la città la regina d’Olanda e l’anno successivo sarà a Ravenna anche Olga, regina di Wűrttemberg.