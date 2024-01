Neve programmata. Tutte le innovazioni

La neve ’artificiale’ è composta solo da aria e acqua. Questa neve, quando si scioglie a primavera, ritorna

nei bacini, nei torrenti

e questo serve all’agricoltura in pianura. Il Cimone ha investito tantissimo in innovazione, vengono utilizzati impianti che consentono di risparmiare il 30% di energia. Inoltre è stato acquistato uno speciale gatto delle nevi che è in grado, a primavera

e in estate, di fare manutenzione sul manto erboso e questo consente di consumare ancora neve programmata. Inoltre tutti i gatti delle nevi hanno dei sensori che comunicano la quantità di neve sulla pista permettendo di risparmiare tempo, energia e consumo di gasolio. Il Cimone va sempre nella direzione della sostenibilità perché "teniamo all’ambiente più di ogni altra cosa.

Se le piste fossero abbandonate anche il sistema idrogeologico

di tutta la montagna sarebbe compromesso".