«Non basterà solo la tecnica servirà anche il carattere»

Anche il primo allenatore, Maurizio Castellano, ha voluto precisare meglio a che punto è la squadra tecnicamente, soffermandosi sul livello del campionato e sui segnali dai primi test match. «Questa è una squadra nuova con tantissimi giocatori che non conoscono questo campionato è importante, quindi, da subito riuscire a tirare fuori il meglio da ogni ragazzo. Solo col tempo si vedrà se riusciamo a trovare un sistema di gioco vincente. In quasi tutte le amichevoli di preseason abbiamo avuto molti alti e bassi; quindi, cercheremo di migliorare ma sono tranquillo perché la considero una situazione abbastanza normale. Riguardo il campionato, non sono io a doverlo dire, sarà parecchio complicato e, per fare risultato, le squadre dovranno sicuramente tirar fuori il carattere». Sulle aspettative che ha verso i propri giocatori, il tecnico campano ha proseguito così: «Mi aspetto che la mia squadra si migliori sempre di più in un graduale processo di crescita tecnica, ma non soltanto. Non vuol dire soltanto provare a fare la miglior pallavolo possibile, ma serviranno anche dei momenti in cui i ragazzi dovranno esclusivamente mostrare gli attributi, devono riuscire a dare il massimo delle loro possibilità. Il resto poi verrà da sé».