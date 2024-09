Oggi il debutto. Un avvio complicato

Oggi la Cucine Lube Civitanova debutta all’Eurosuole Forum contro la Sonepar Padova. Prima trasferta in programma il 6 ottobre, nella seconda di andata all’ombra della Madonnina contro l’Allianz Milano. Si tratta senza dubbio di un avvio non facile, anche a leggere le dichiarazioni di coach Giampaolo Medei: «Posso dire che il nostro sarà un avvio impegnativo – aveva detto nei giorni scorsi Medei, commentando il calendario –, il debutto in casa contro Padova ci impone di farci trovare preparati. Sappiamo bene quanto sia speciale il primo turno della stagione regolare, soprattutto per un organico rinnovato come il nostro. Poi ce la vedremo con tre squadre di fascia alta che ambiscono ai playoff. Le trasferte a Milano e Verona saranno intervallate dal match a Monza. Tutti test difficili». Va poi aggiunto che per il derby con la Yuasa Battery Grottazzolina (andata in trasferta) bisognerà attendere l’ultima giornata. A dicembre turno di Santo Stefano in Brianza contro Vero Volley Monza. Trittico impegnativo tra la seconda e la quarta giornata per i cucinieri, impegnati a Milano, in casa con Monza e a Verona. Le grandi sfide con Perugia (andata in trasferta) e Piacenza (andata in casa) sono in programma alla sesta e alla settima giornata. Il “classico” con Modena andrà in scena all’ottava, la sfida con Trento al penultimo turno. E la campagna abbonamenti “Gimme Five” è ancora aperta.