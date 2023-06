Pole Dance, impresa Mondiale in pochi mesi

di Davide Setti

A volte per arrampicarsi sui propri sogni basta poco, un palo e tanta voglia di stupire.

Lo sanno bene le ragazze della Pole Dance Experience di Carpi, che rappresenteranno l’Italia con due squadre ai Campionati Mondiali ’Pole & Aerial sport’ in programma in autunno a Bologna. Un risultato straordinario quello ottenuto dalle ragazze guidate da Barbara Malta, conquistato grazie alla grande prestazione sfoderata ai campionati ’tricolore’ di Ancona con oltre mille atleti provenienti da tutta Italia per questo sport a metà fra danza e ginnastica.

Dopo i successi in Coppa Italia a Cesenatico e nel contest di San Secondo che erano valsi i pass per gli Italiani, le carpigiane hanno dominato nelle due categorie in cui erano al via, conquistando due titoli italiani. Il trionfo è arrivato per la squadra ’Esemplari rari’ composta tutta da ragazze Under 14, che ha gareggiato nella categoria Emergenti Under 18, composta da Giulia Vittoria D’Alessio, Julia Caruso, Alice Malavasi, Chantal Formentin, Greta Cesario, Francesca Favali, Bianca Gasparini Casari, Elisa Capitani. Per loro un eccellente 136,05 di cui 30 punti bonus per figure e coreografie speciali. Identico esito, sul gradino più alto del podio, anche per le Dilettanti Junior Under 18 che con 47 punti di bonus hanno preceduto tutte le rivali con il punteggio di 147,35. A mettersi la medaglia d’oro al collo sono state Linda Loschi, Amelia Fava, Marta Grillenzoni, Matilda Bassoli, Vittoria Cavalletti, Angelica Cavallini, Perla Righi, Viola Malavasi e Greta Martello. Un trionfo completato dal terzo posto nella categoria ’Emergenti’ nella specialità cerchio aereo del duo composto da Amelia Fava e Vittoria Cavalletti con 181,30. "Avevo grande fiducia nelle ragazze – spiega la coach Malta, classe ’75 – e sapevo che avevamo delle coreografie e degli esercizi molto originali. Nel duo di cerchio aereo è stata una lotta all’ultimo sangue, noi abbiamo iniziato a febbraio, mai avrei pensato di arrivare sul podio davanti ad atlete che fanno questa specialità da una vita. Ma il grande risultato di Ancona deve essere un punto di partenza, coreograficamente siamo forti ma tecnicamente le ragazze hanno ampi margini".

Resistenza muscolare, coordinazione motoria, flessibilità articolare, agilità e forza. Sono alcune delle doti che servono per una disciplina a cui coach Malta è arrivata dopo un lungo percorso nel mondo del fitness, portato avanti con la gemella Elisa, assieme a cui gestisce la scuola al Circolo ’Graziosi’ di Carpi. "Nel 2011 sono rimasta folgorata al festival del Fitness di Rimini da un’esibizione di Pole Dance – racconta Barbara, affiancata dall’azienda di famiglia che produce abbigliamento per la Pole Dance – da lì ho fatto i corsi di formazione e nel 2012 ho aperto la scuola a Carpi.

Poi nel 2019 ci siamo trasferiti al Graziosi. Fino al 2022 però non avevamo mai partecipato a nessuna gara, sono state le ragazze a spingermi. È uno sport completo, c’è la parte di forza e quella di mobilità, va bene per tutti, ho anche signore over 50 e le prime agoniste hanno 5 anni".