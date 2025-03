Porchettiamo, grande festa per la regina dello street food

Se c'è un evento capace di esaltare la tradizione gastronomica italiana in tutta la sua bontà, quello è Porchettiamo. Più che un festival, una vera e propria dichiarazione d'amore alla porchetta, uno dei cibi più gustosi, antichi e popolari del nostro Paese. L'appuntamento è a San Terenziano di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, dove per tre giorni - 16, 17 e 18 maggio - la Piazza delle Porchette si trasformerà in un paradiso per gli amanti dello street food. Porchettiamo non è solo un festival, ma un viaggio sensoriale attraverso i sapori d'Italia, dall'Umbria alla Toscana, dal Lazio alle Marche, fino all'Emilia Romagna, la Calabria e la Sicilia. I migliori produttori di porchetta si daranno appuntamento per offrire le loro specialità in abbinamento a birre artigianali, selezionate da Fermento Birra, e ai vini della Strada del Sagrantino. Ogni regione porta con sé un tocco di tradizione e innovazione, offrendo al pubblico una panoramica completa delle diverse interpretazioni di questo piatto iconico. L'evento prenderà il via venerdì 16 maggio alle ore 12 in Piazza Vittorio Emanuele III con la Piazza delle Porchette, il cuore pulsante del festival, dove si potranno degustare le migliori porchette d'Italia. Tra le proposte speciali, spicca "In Punta di Porchetta®", il panino degli chef, pensato anche in versione gluten free grazie alla collaborazione con Gluten Free Expert Foligno e il patrocinio di AIC Umbria. Per accompagnare le delizie gastronomiche, non mancherà l'Enoteca del Sagrantino, con i migliori vini del territorio, e la Birroteca Artigianale, che offrirà una selezione delle migliori birre italiane e straniere. Dalle 17, il Giardino del Castello ospiterà Porchettiamo&Friends, con musica e dj set a cura di Manero. Il secondo giorno del festival, sabato 17 maggio, si aprirà all'insegna dello sport e della natura con la passeggiata in bici Pork&Bike. Il tour guidato in e-bike partirà alle ore 9 dalla Piazza delle Porchette, conducendo i partecipanti alla scoperta delle colline umbre, tra vigneti, uliveti, borghi medievali e castelli. Il percorso ad anello durerà circa 3-4 ore e includerà noleggio e-bike e casco, la guida esperta di Ciclovery e, ovviamente, una meritata degustazione di porchetta al termine del tour. La domenica sarà la giornata perfetta per le famiglie e per chi desidera vivere un'esperienza ancora più completa. Oltre alle degustazioni e ai laboratori gastronomici, i visitatori potranno partecipare a workshop sulla preparazione della porchetta, incontrando direttamente i maestri porchettai. Inoltre, ci saranno spazi dedicati ai più piccoli con giochi e attività pensate per far conoscere anche ai bambini il valore della tradizione culinaria italiana.