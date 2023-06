’Porta Aperta’ da 35 anni simbolo d’accoglienza

‘Attenzione verso le persone più svantaggiate’: questa la parola d’ordine che ispira l’attività di Porta Aperta ODV di Carpi. Nata nel giugno 1988 come espressione della Caritas diocesana e in risposta all’emergenza della prima immigrazione straniera in città, negli anni Porta Aperta ha esteso la sua attività al fine di garantire un servizio verso tutte le persone in situazione di disagio, attraverso i due centri operativi in cui si articola: il Centro d’Ascolto e Recuperandia. A questi si è aggiunta dal 2022 la bottega solidale Cibúm. Le principali finalità di Porta Aperta sono il sostentamento e l’accompagnamento delle persone in difficoltà (morale e materiale), favorendo l’autonoma uscita dallo stato di bisogno. Trentacinque anni d’inclusione, accoglienza e difesa della dignità di ciascun essere umano. "Il nostro obiettivo – spiegano i volontari – è quello di sostenere e accompagnare tutte le persone in difficoltà che si rivolgono al centro d’ascolto con la richiesta di aiuto, attivando percorsi di orientamento sui servizi territoriali, aiuti materiali e progetti personalizzati di sostegno in collaborazione con i Servizi Sociali Territoriali, le Caritas parrocchiali e le realtà del terzo settore che operano su questi temi". Le azioni messe in campo per il contrasto alla povertà e alle disuguaglianze sono: il servizio di ascolto, visite domiciliari, orientamento ai servizi del territorio, distribuzione di generi alimentari, farmaci da banco e materiale scolastico. Ma anche, aiuto nella ricerca lavoro, buoni barbiere, mensa e buoni acquisto oggetti, vestiario e beni di prima necessità presso il Centro di Riuso e Recupero.

"Il 2022 – spiega Alessandro Gibertoni, coordinatore del Centro di Ascolto – si è caratterizzato per i tanti incontri avuti con le famiglie ucraine in fuga dalla guerra e nel sostegno morale e materiale alle stesse".

Lo scorso anno le famiglie incontrate sono state 606 in 193 giorni di apertura, con un +31% rispetto al 2021 (ben 145 nuclei in più). "Occorre ritornare al 2017 per avere numeri analoghi – prosegue Gibertoni –. Il notevole incremento riguarda solo le famiglie straniere ed in primis i nuclei arrivati dall’Ucraina".

A partire dal 2002, con il contributo della Caritas diocesana, è stato creato il Centro di Educazione al Riuso e Recupero ‘Recuperandia’ (via Montecassino) con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita consapevole e attento allo spreco e al degrado dell’ambiente.

"Recuperiamo oggetti, mobili, vestiti, libri, biciclette e altro – afferma il responsabile Massimo Melegari – con lo scopo di aiutare le persone in difficoltà mettendo a disposizione beni di prima necessità in maniera gratuita o a prezzi calmierati e allo stesso tempo promuove la cultura del riuso e del consumo consapevole attraverso percorsi educativi e laboratoriali per la riparazione, selezione e creazione di oggetti con materiali di scarto.

Vengono persone di tutte le età, nazionalità e condizione. Recuperandia può voler dire fare proprio anche uno ‘stile di vita’: sia per chi desidera sprecare meno beni e oggetti dando la propria impronta ecologica nel maggior rispetto dell’ambiente, sia per chi predilige scelte di acquisto nella logica della solidarietà verso tutti (perché a Recuperandia tutti possono entrare) e, soprattutto, verso quanti hanno una maggiore fragilità economica". Infine, dal 2022, all’interno del Progetto ‘l’Unione Non Spreca’ dell’Unione Terre d’Argine, è attiva la Bottega solidale Cibúm (via don Minzoni 1G), dove persone e nuclei familiari in difficoltà, residenti sul territorio dell’Unione possono reperire, secondo definite regole di accesso, in modo autonomo e in base alle loro esigenze, prodotti alimentari gratuitamente.

Maria Silvia Cabri