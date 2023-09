Quegli angeli che non t’aspetti. L’impresa dei burdel de paciug

Erano un esercito. Armati di pala, guanti e stivali di gomma. E benché ricoperti di fango da capo a piedi, quei volti sono diventati subito la faccia pulita dell’alluvione. Come un messaggio di speranza, i burdel de paciug – gli angeli del fango in salsa romagnola – hanno fatto breccia nel cuore di tutti, stupendo ancora una volta un Paese attonito di fronte a quella meglio gioventù che non ricordava di aver cresciuto. Ragazzi che in questi giorni sono tornati a scuola: è anche a loro che si rivolge idealmente il presidente Mattarella.

Fin dai primi giorni dell’emergenza, un’orda di giovani ma sopratutto giovanissimi si sono fatti avanti per offrire il proprio aiuto. Come? Per gestire i ’turni’ di servizio a spalare il fango è stata organizzata una piattaforma online, dove ci si doveva prenotare in base alle proprie disponibilità di tempo. Ma, fuori dai canali più istituzionali, tantissime sono anche le storie di solidarietà che abbiamo raccontato sul nostro quotidiano. Come quella di Chiara Boschi, 43 anni, professoressa di Lettere alla scuola media La Nave. La sua abitazione, a San Benedetto, era finita sott’acqua e lei e i famigliari avevano perso tutto. Nel dolore, però, il sorriso del cuore glielo hanno strappato i suoi studenti (gli attuali e i ’vecchi’) che si sono presentati a casa sua, per spalare il fango.

Analoga sorte è accaduta a Rosario Lucarelli, docente di Lettere alla media Manlio Marinelli di Forlimpopoli, ma che a Forlì è stato uno dei primi a vedere l’acqua raggiungere la sua abitazione in via Livia Borghetto. I suoi ’angeli’ non sono stati solo gli alunni, ma anche i loro genitori, colleghi e il personale scolastico in generale.

Dai compagni di scuola a quelli di calcio, l’importante è far squadra. Ne sa qualcosa Mauro Ferro, ex vigile del fuoco in pensione, oggi allenatore del Vecchiazzano Calcio, che si è trovato fuori dalla porta, nel quartiere San Benedetto, l’intera squadra. Sbadilate poi i sorrisi, quelli della speranza.