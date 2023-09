Rinascita con la cultura. I progetti per il futuro resistono anche al fango

Rinasceremo con la cultura. Forlì, del resto, ha compiuto una svolta decisa ormai vent’anni fa: prima timidamente, poi con un numero sempre maggiore di progetti, di autorevolezza crescente, passando da una città di provincia a vocazione agricola, artigianale o dei servizi a una che punta gran parte delle proprie carte su arte, fotografia, festival, liscio, teatro contemporaneo, musica, incontri con gli autori. E molto altro. L’organizzazione è proseguita quasi totalmente durante il Covid, e anche l’alluvione non ha imposto una frenata: fra pochi giorni partirà il Buon Vivere con l’esposizione degli scatti di Eve Arnold. Se allora bisogna trovare una prospettiva, una strada in mezzo al fango con direzione futuro, c’è quella: la cultura.

Il nostro patrimonio si è allagato: il 16 maggio l’acqua ha inondato San Benedetto, i Romiti, la Cava. Compresi la biblioteca diocesana di via Lunga e l’archivio di via Asiago. Il seminario fu circondato dalle acque per più di 24 ore, inaccessibile. Nella laterale della via Emilia la piena ha toccato i 3 metri d’altezza. È una storia di distruzione, come tante altre di questi tempi: tra i tanti beni depositati, i fondi della biblioteca comunale sono finiti in poltiglia per l’80%. Ma è anche una storia di resilienza: gran parte dei volumi antichi sono finiti nei frigoriferi dell’Orogel, strategia decisiva per impedire muffe e deterioramento. Si intravede già la rinascita: dopo un incessante lavoro che ha coinvolto anche decine di semplici cittadini, i primi testi sono arrivati alla Biblioteca nazionale di Firenze, dove vengono restaurati. Per quelli di via Asiago, il ministero della Cultura ha stanziato 800mila euro (frutto del concerto benefico di Campovolo) per il recupero. Il ministro Gennaro Sangiuliano aggiungerà altri fondi (dai musei) per la costruzione di un nuovo archivio moderno che funzioni anche come polo multimediale. È l’ennesimo investimento sulla cultura.

Elenco che non è possibile liquidare troppo rapidamente: è in arrivo il quarto stralcio del San Domenico, dove ci sarà anche il ristorante e uno spazio al piano terra per la Ebe dello scultore Antonio Canova; non lontano stanno terminando i lavori per l’ex Santarelli, che dovrebbe essere una sorta di hub dedicato al Novecento, dall’architettura razionalista ai documenti di Roberto Ruffilli e Fulcieri Paulucci di Calboli; a palazzo Romagnoli (via Albicini) si sposta parte della biblioteca mentre va avanti il cantiere di palazzo Merenda (corso della Repubblica); nonostante le polemiche, palazzo Albertini ospiterà – con allestimento multimediale – la collezione Verzocchi. E ci sono addirittura spazi museali completamente nuovi in arrivo: la Ginnastica, all’ex Gil; e il Volo, all’ex collegio aeronautico di piazzale della Vittoria. Per non parlare dell’auditorium della musica al posto del cinema Odeon, progetto recentemente premiato dal ministero. Un cantiere, a proposito, che non si è fermato nemmeno durante l’alluvione. Un’offerta culturale, dunque, prossima ad ampliarsi mentre proseguono di slancio classici più o meno recenti: nel 2024 il San Domenico ospiterà i Preraffaelliti, e ‘Cara Forlì’ è cresciuta per spettatori e ospiti, tanto da sostenere la candidatura del liscio a patrimonio Unesco. Stesso percorso che si sogna per l’architettura razionalista.

In senso più ampio, Forlì ha puntato sulla conoscenza: in questo senso rientra anche l’altro polo cittadino strategico, il Campus. Con nuovi corsi (Medicina con sempre più studenti e, a breve, Ingegneria Nautica) e soprattutto luoghi: l’Hotel della Città sarà la ‘casa’ dei migliori studenti e il collegamento diretto col corso promette di cambiare quello spicchio di città. Scelte e progetti che hanno resistito al fango. E possono essere il faro di una Forlì che, un giorno, supererà l’emergenza.