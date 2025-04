Sarà sotto il cielo stellato più famoso al mondo

Donati

È il cielo stellato forse più famoso della storia dell’arte: anche re Carlo III del Regno Unito sarà oggi tra coloro che avranno compiuto nella vita una delle esperienze artistiche più avvolgenti in assoluto, e cioè il ritrovarsi in piedi al centro del Mausoleo di Galla Placidia, a Ravenna, circondati dalla volta notturna più iconica del mondo dell’arte.

Gli astri dorati sullo sfondo blu notte del mausoleo che celebra l’imperatrice romana figlia di Teodosio e sorella di Onorio e Arcadio sono stati la scelta del re, assieme alla basilica di San Vitale, per la parte ravennate della sua visita in città. Mosaici che, è bene ricordarlo, a differenza di altri monumenti ravennati non sono di epoca bizantina, bensì pienamente romana: Galla Placidia è infatti figlia di Teodosio, ultimo sovrano a regnare su tutto l’impero, e sorella dei primi imperatori di Oriente e Occidente, rispettivamente Arcadio e Onorio. Lei stessa regnò sull’Occidente, come moglie di Costanzo III e poi come reggente per il figlio Valentiniano III. "Lo splendore dei mosaici del mausoleo – spiega don Lorenzo Rossini, direttore dell’Ufficio per i Beni culturali della diocesi di Ravenna – in contrasto con il suo aspetto esteriore decisamente sobrio, riflette la volontà di dare corpo all’idea cristiana del paradiso, ma anche il desiderio di testimoniare la potenza imperiale, a quel tempo ancora unica per tutto il bacino del Mediterraneo". In una fase storica in cui il cristianesimo era già non solo la religione di stato, ma l’unico culto ammesso nell’impero, i sovrani scelgono curiosamente, attraverso la figura di San Lorenzo, di rievocare il periodo in cui la lettura dei Vangeli avveniva in forma clandestina, sotterranea. "San Lorenzo è un uomo che dà la vita per la propria comunità, così come l’imperatore consacrava la propria esistenza ai suoi sudditi, ai romani".

La scelta di Carlo III di recarsi a San Vitale è probabilmente leggibile nella sua storica fascinazione per il cristianesimo orientale: la basilica fu edificata infatti mentre Ravenna era parte dell’Impero bizantino, dunque ultima propaggine dell’Oriente, sul limitare di un Occidente in cui invece si erano già imposti i goti. Di quel mondo San Vitale e gli altri monumenti ravennati sono una sorta di prisma: i suoi mosaici risultano fra i pochi di quell’epoca sopravvissuti all’iconoclastia che avrebbe colpito l’impero – dai Balcani all’Anatolia – nell’ottavo secolo, portando alla distruzione di gran parte delle immagini sacre presenti nei luoghi di culto: un’epoca in cui Ravenna era fortunatamente già uscita dall’orbita bizantina. Eppure, affinando lo sguardo, la natura orientale di San Vitale diventa più visibile: