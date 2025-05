Scandiano s’innamora con FestivaLove 2025

Scandiano si trasforma in una città da vivere con il cuore.

Dal 30 maggio al 1° giugno torna FestivaLove, il festival dedicato all’amore in tutte le sue sfumature: passione, parola, arte, partecipazione. Una manifestazione che dal 2015 ha saputo crescere, rinnovarsi e radicarsi nel tessuto culturale del territorio, fino a diventare uno degli eventi più attesi dell’anno per chi cerca emozioni autentiche e contenuti di qualità.

Per tre giorni il centro storico si apre a concerti, incontri, spettacoli, mostre, installazioni, performance di strada e momenti di riflessione. Un mosaico di linguaggi che dialogano tra loro in uno scenario unico, fatto di piazze, cortili, giardini, vie e palcoscenici a cielo aperto. Un festival gratuito e inclusivo, pensato per tutte le età, dove ogni angolo della città diventa luogo di condivisione.

Il cuore culturale batte nei Giardini della Rocca dei Boiardo, luogo simbolico e carico di storiadella città, dove si alterneranno undici voci del pensiero contemporaneo: giornalisti, scrittori, filosofi, attivisti, scienziati. Tra loro: Corrado Formigli, Telmo Pievani, Gino Castaldo, Piergiorgio Odifreddi, Nicolò Govoni, Annalisa Cuzzocrea, Roberta Recchia. A guidare i dialoghi invece, due nuovi volti scelti come narratori del festival: Eleonora Giovanardi, attrice di cinema e teatro, ed Emanuele Aldrovandi, drammaturgo e sceneggiatore pluripremiato.

La musica sarà protagonista assoluta in piazza Fiume, con tre artisti di fama nazionale da non perdere. Si comincia oggi con Alice, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Italiana, per un omaggio raffinato Franco Battiato, dal titolo ’Eri con me’. Domani sera, la grande energia di Irene Grandi aprirà il suo nuovo tour con ’Fiera di me’, tra rock e introspezione. Domenica, invece, chiusura affidata alla parola teatrale di Alessandro Bergonzoni, in scena con il suo nuovo lavoro ’Arrivano i Dunque’, unico evento a pagamento del festival con biglietti in vendita su Vivaticket e al Cinema Teatro Boiardo.

Ma FestivaLove è anche movimento e esplorazione. Per questo il lato più dinamico e giovane si vivrà in piazza Spallanzani, cuore pulsante dei dj set e della movida. Questa sera spazio a ’This is Indie’, mentre sabato anteprima del ’Festival Unknwn’, tra sonorità elettroniche e contaminazioni. A completare l’offerta il progetto ’Stile Critico’, che promuove il divertimento responsabile.

In tutto questo, non mancherà il buon cibo: la Piazza del Gusto, allestita in piazza della Libertà, ospiterà proposte enogastronomiche preparate dalle associazioni del territorio, in un’ottica solidale e sostenibile. Il percorso culinario si estende anche in altre zone del centro, coinvolgendo via Vallisneri, corso Garibaldi, piazza Duca d’Aosta e piazza Spallanzani.

Tra i grandi protagonisti dell’edizione di quest’anno anche il circo urbano e l’arte di strada. In piazza I Maggio, torna la rassegna ’I Love Circus’, con giocolieri, acrobati, clown e performer da tutto il mondo. Attesissima anche la performance itinerante del Cromosauro, spettacolare creatura animata alta più di quattro metri, che sfilerà per le vie del centro in un suggestivo corteo urbano.

Ma le novità non finiscono qui: nasce ’Diritti in Corso’, un’iniziativa che animerà corso Garibaldi con la presenza di associazioni impegnate nei temi dell’inclusione, dell’uguaglianza, della pace e della giustizia sociale. Ogni giorno, incontri, racconti e testimonianze di chi lavora concretamente per cambiare il mondo, un passo alla volta. A raccontare tutto questo ci sarà anche "Cuoricini", il podcast ufficiale del festival, realizzato dal collettivo Digital Freaks, con una postazione in piazza Boiardo. Interviste, aneddoti, voci dal backstage e riflessioni a caldo per restituire tutta l’umanità, la varietà e l’entusiasmo che attraversano la manifestazione. E poi ancora gli spazi spontanei, le vetrine dei negozi, le strade addobbate, i bar, i laboratori per i più piccoli, le mostre, le camminate poetiche.

Insomma, FestivaLove non ha un centro fisso, perché lo è tutta la città. È pensato per mescolare generazioni, creare incontri, generare bellezza. Nove edizioni, centinaia di appuntamenti, migliaia di partecipanti: un evento che è ormai un’identità condivisa. Un patrimonio culturale vivo, che unisce l’eredità letteraria di Boiardo con la creatività contemporanea. Che fa dialogare cultura alta e popolare, arte e impegno civile, musica e pensiero. A scandiano si viene per ascoltare, ridere, riflettere, danzare, mangiare, raccontare. E soprattutto per innamorarsi.