Sei conferme e otto volti nuovi. C’è l’olimpionico Demyanenko

Un sogno che si avvera, la più piccola realtà pallavolistica mai approdata in Superlega con alle spalle, però, una storia ultracinquantennale. La Yuasa Battery Grottazzolina si affaccia al palcoscenico delle più grandi con l’entusiasmo della neopromossa, la consapevolezza e l’umiltà di chi sa che avrà dinanzi a sé una montagna da scalare. Tante le novità in organico, che riparte tuttavia da un nutrito zoccolo duro di elementi cui va reso merito per l’impresa compiuta, a partire da coach Massimiliano Ortenzi, pronto alla sua prima stagione in Superlega. Confermati anche i collaboratori Mattia Minnoni (secondo), Francesco Pison (preparatore atletico e aiuto allenatore) e Andrea Nicolini (aiuto allenatore), tutti cresciuti nel club. Della passata stagione ancora spazio per il palleggiatore Manuele Marchiani, il libero Andrea Marchisio, i centrali Andrea Mattei e Marco Cubito, la banda Michele Fedrizzi e Riccardo Vecchi, capitano, da quest’anno nelle vesti di libero. Ben otto invece i volti nuovi: il palleggiatore croato Tsimafei Zhukouski, l’opposto serbo Dusan Petkovic, il giovane pariruolo croato Gabrijel Cvanciger, le bande Oleg Antonov (134 presenze in nazionale e figlio di Jaroslav, che militò a Grottazzolina in A2 dal 1996 al 1998), Georgi Tatarov (bulgaro) e Matteo Schalk (francese), i centrali Francesco Comparoni (da Monza) e Danny Demyanenko, canadese, reduce dalle Olimpiadi di Parigi.