Subito le big Che esordio tosto a Piacenza

L’inizio è durissimo. Poi non sarà tutta discesa ma diciamo che il grosso del proprio bottino la Valsa Group dovrà cercare di farlo nella seconda parte del girone d’andata e di quello di ritorno. Un calendario non è mai né facile né difficile, certo è che per una squadra che deve costruirsi identità e certezze dopo una rivoluzione operata in sede di mercato, cominciare con Piacenza, Perugia e Trento nelle prime quattro giornate non è il miglior prospetto immaginabile, considerando che a queste prime sfide seguirà il dittico composto da Monza e Verona, due con cui i gialloblù si giocheranno un piazzamento. Eppure è così.

L’avventura della Valsa Group nella SuperLega 2024/2025 inizierà oggi, domenica 29 settembre, alle ore 16 al PalaBanca di Piacenza, contro una delle corazzate del campionato, in diretta su Dazn che è nuovo detentore dei diritti assieme alla Rai, due match su Rai Sport e due match sulla piattaforma online ogni weekend assieme al solito streaming su Volleyballworld.tv.

La seconda giornata sarà quella adatta a tirare il fiato e, verosimilmente, a mettere in cascina punti quasi come un obbligo: per l’esordio casalingo al PalaPanini di domenica 6 ottobre, infatti, ecco arrivare la matricola Yuasa Battery Grottazzolina. Poi la doppietta Perugia-Trento, da far tremare i polsi. Prima i campioni d’Italia in casa, sabato 12 ottobre in anticipo sulla Rai, poi i campioni d’Europa in trasferta domenica 20 ottobre in diretta su Dazn. Da quella data, forse, De Cecco e compagni potranno iniziare a respirare: domenica 27 ottobre arriva a Modena la Mint Vero Volley Monza, finalista scudetto in carica ma decisamente indebolita dopo il mercato estivo, anche se al palleggio c’è sempre un campion come Cachopa. Poi un nuovo anticipo al sabato, il 2 novembre, in casa di una Rana Verona che vuole migliorare il deludente piazzamento della scorsa stagione, ancora in diretta su Raiplay. Modena tornerà in casa con Cisterna il 10 novembre (da cui in avanti non sono ancora stati calendarizzati anticipi, posticipi e dirette tv), poi andrà in trasferta a Civitanova il 17 novembre, tornerà in casa con Padova il 24 novembre e poi chiuderà il girone d’andata col match di Taranto il 1 dicembre e in casa contro Milano nel giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre. Il ritorno si giocherà poi dal 15 dicembre al 2 marzo, ultima di regular season a Milano, mentre nel boxing day, la giornata di Santo Stefano in campo il 26 dicembre, Modena non sarà in casa come quasi sempre successo negli ultimi anni, ma dovrà affrontare la trasferta di Perugia. I play off inizieranno da domenica 9 marzo, con la novità di avere anche i quarti di finale al meglio delle cinque partite, dato che l’estate con le Nazionali avrà più buchi, tra la Volleyball Nations League e i Mondiali che saranno a fine settembre nelle Filippine. Semifinali a partire dal 6 aprile. Gara 1 di finale scudetto sarà il 27 aprile, l’eventuale gara 5 che chiuderà definitivamente la stagione l’11 maggio.

Coppa Italia. Per quanto concerne la Coppa Italia, i quarti di finale si giocheranno in gara secca tra 29 e 30 dicembre mentre la Final Four sarà nel weekend del 25 e 26 gennaio. La formula rimane la stessa degli anni passati: accedono ai quarti le prime otto classificate del girone d’andata in regular season, si gioca in casa delle migliori quattro classificate, stesso discorso, ovviamente, per ciò che concerne i play off che assegnano lo scudetto.