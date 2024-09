Tre conferme per un giusto mix tra gioventù ed esperienza

Rispetto alla scorsa stagione, la squadra è profondamente rinnovata: accanto alle confermate Alice Degradi, temporaneamente ai box ma costantemente al lavoro per rientrare quanto prima, Gaia Giovannini e Viktoria Kobzar, sono arrivati gli opposti Erblira Bici, albanese, protagonista di un eccellente campionato con la Roma volley e Maja Storck, svizzera, trascinatrice della Wash4Green Pinerolo ai play-off scudetto; le schiacciatrici Simone Lee, americana, protagonista a Casalmaggiore dell’ottima seconda parte di campionato della squadra lombarda, e Francesca Michieletto, proveniente dal Trentino Volley di coach Mazzanti. Nuovo di zecca il reparto delle centrali: Sonia Candi, nuovo capitano, reduce dall’ottima stagione dell’Allianz Monza; la tedesca Camilla Weitzel, anche lei tra le protagoniste del bel campionato disputato dalla Reale Mutua Fenera Chieri; Alice Torcolacci, frutto del vivaio provinciale e al debutto in A1 dopo tante stagioni in A2 con Ravenna e Brescia. Nuovi anche i due liberi: Chiara De Bortoli, accanto a Lee nella stagione in fortissimo crescendo di Casalmaggiore, e Alice Feduzzi, altra gemma del vivaio locale, l’anno scorso nella B1 di Conegliano. Ultimo arrivo quello della palleggiatrice serba Rada Perovic dallo Zok Ub (Serbia). Invariato lo staff tecnico, con Andrea Pistola coadiuvato dal fido Domenico Petruzzelli, da anni al suo fianco, nonché da Giacomo Passeri e dallo scoutman Matteo Spadoni.