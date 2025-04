Turismo col segno più, ma si può fare meglio

Nel 2024 sono stati 12.139 i turisti inglesi arrivati a Ravenna. Lo indicano i dati sui flussi turistici resi noti dal Comune di Ravenna. Il dato è relativamente modesto se si guarda alle altre provenienze ma è comunque in crescita del 6,1% rispetto al 2023. E la ragione di principale attrattività resta la città d’arte con i suoi mosaici, proprio la meta scelta da Re Carlo per la sua visita in città. A livello regionale, Ravenna si colloca al terzo posto in regione (preceduta da Bologna e Rimini) con 1.570.906 turisti registrati nelle strutture ricettive della provincia nel 2024 (+2,8% sul 2023 e +1,2% sul 2019). Il boom è quello degli stranieri: in provincia di Ravenna sono poco più di 1 su 5, 331mila circa, in crescita dell’8,9% rispetto al 2023 e addirittura del 23,3 rispetto al 2019. Tra gli stranieri in provincia il boom è dei polacchi, in crescita addirittura del 23,5% sul 2023, mentre il principale mercato resta quello di lingua tedesca con oltre 79mila turisti dalla Germania (+7,2%) e quasi 32mila da Svizzera e Liechtenstein (+4,9), davanti ai francesi (oltre 20mila, +7,6%) e americani, in crescita del 10% quasi a quota 20mila grazie alle crociere.

g.c.