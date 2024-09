Un mix di gioventù e talento per sognare

Il tanto atteso esordio casaligno della Cucine Lube Civitanova nella regular season di SuperLega Credem Banca contro la Sonepar Padova è arrivato. Oggi si apre una stagione lunga ed emozionante, che la squadra, sulla carta, può affrontare con il massimo della fiducia. Il calendario di appuntamenti della pre-season biancorossa ha dimostrato che il gruppo è competitivo e potrà togliersi le soddisfazioni che merita. Il duro lavoro di queste ultime settimane di preparazione sta per lasciare il campo alle gare vere, quelle da dentro o fuori, quelle nelle quali occorrerà tirare fuori tutto l’orgoglio di una squadra che si è dimostrata affiatata fin dai primi allenamenti. Ragazzi che, come dichiarato nei giorni scorsi da Francesco Bisotto, stanno bene insieme e si sono preparati con entusiasmo. Difficile, per non dire impossibile, stilare con esattezza la lista degli obiettivi e delle reali ambizioni. Occorrerà migliorarsi passo dopo passo, cogliendo al volo ogni occasione. Di certo all’interno del gruppo si respira molta sintonia, quello della Lube è un ambiente positivo, ulteriormente accesso dal recente annuncio del ritorno in biancorosso di un beniamino dei tifosi come il centrale Marko Podrascanin, poche ore prima la prova convincente degli uomini di Giampaolo Medei al PalaCiarapica di San Severino Marche contro la Valsa Group Modena, piegata 3-1 in amichevole, davanti a una gran bella cornice di pubblico. Coach Giampaolo Medei non ha certo bisogno di tante presentazioni. Lui, alla corte dei cucinieri, sembra starci proprio bene. Conosce alla perfezione l’ambiente e si tratterà di un ritorno coi fiocchi. Classe 1973, nativo di Treia e fresco campione continentale 2024 in coppa CEV al timone dell’Asseco Resovia, Medei si riprende le redini del club biancorosso. Il gruppo ha risposto ai suoi metodi di allenamento con entusiasmo: si percepisce tanto agonismo, in parte legato al carattere dei giocatori in un gruppo rinnovato. Insomma, la squadra sarà anche giovane, ma è davvero talentuosa e vanta atleti che sono stati grandi protagonisti alle Olimpiadi. I Predators, insomma, possono stare tranquilli, anche se dovranno inizialmente, forse, avere un po’ di pazienza, perché il gruppo si sta amalgamando e salirà di livello nel tempo, con l’esperienza. Di certo fin da ora si può affermare che vi sono le potenzialità per inseguire obiettivi importanti, anche se sulla carta squadre come Perugia e Trento sembrano, per alcuni, più avanti. La Lube inizia partendo da un mix di innovazione e tradizione. Per vivere un’altra stagione da protagonista.