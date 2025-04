Una città in festa. Vetrine addobbate e Union Jack ovunque. Ravenna oggi è british

Qualcuno si è organizzato per tempo, altri all’ultimo, forse per cercare di ottenere un effetto sorpresa. Fatto sta che vetrine, balconi e finestre negli ultimi giorni hanno esposto la bandiera inglese, con anche l’aggiunta di scritte di benvenuto nei confronti di re Carlo e della regina Camilla. Tra i primi ci sono i titolari della gioielleria Cellarosi, all’angolo tra via Cairoli e piazza del Popolo. Di lì i reali passeranno di certo, visto che uno degli appuntamenti più importanti avverrà un paio di metri più avanti, in municipio, per celebrare gli ottant’anni dalla Liberazione nazifascista.

Una grande bandiera inglese campeggia nella vetrina di Podere Pilicca, il negozio di abbigliamento in piazza Andrea Costa, che ha scelto i colori inglesi anche per gli abiti esposti, mentre Salvagente Outlet 2, in via Boccaccio, ha scelto di esporre i due ritratti di Carlo e Camilla in due cornici di cartapesta realizzate dall’artista Silvia D’Orazio. "È il nostro modo per partecipare a quanto accade in città", spiega la titolare Sandra D’Orazio. "Ed è anche un sistema – prosegue – per attirare l’attenzione sulle vetrine. In tanti ci hanno chiesto informazioni, erano incuriositi. Sarebbe bello se anche le altre attività si organizzassero per dare il benvenuto ai reali".

Al Museo delle bambole a Palazzo Guiccioli, altra tappa dell’itinerario reale, visto che la regina Camilla visiterà il Museo Byron all’interno del complesso di via Cavour, è stata realizzata una vetrina a tema, con le bandierine italiana e inglese, il ritratto dei reali, mobili giocattolo d’epoca, una tavola apparecchiata per il tè e una bambola in kilt intenta a leggere il giornale. E se Leonardi dolciumi ha in bella vista in vetrina l’edizione speciale dei Biscotti Bizantini realizzata per l’occasione, la bandiera inglese ravviva anche la vetrina del ufficio Informazione e accoglienza turistica sotto i portici di piazza San Francesco.

Non mancano all’appello le abitazioni private, come uno storico palazzo di via Mariani, che ha deciso di addobbare il proprio balcone con bandierine italiane e una grande bandiera inglese.