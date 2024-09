Una Serie A1 mai così bella: tutte a caccia dell’invincibile Imoco Conegliano

L’80ª edizione del campionato di Serie A1 arriva nell’anno di grazia che ha portato i club italiani a dominare ovunque, con Novara in trionfo in Challenge Cup, Chieri in Cev Cup e l’invincibile Conegliano, in Champions nella finale con Milano, e proiettato la Nazionale femminile oltre il tetto del mondo, nell’Olimpo olimpico, con lo splendido oro di Parigi. Un risultato destinato a far esplodere definitivamente un torneo in rampa di lancio, che può ripetere e superare la stagione da sold out appena vissuta praticamente in tutti i palazzetti. Saranno 14 le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza, con le neopromosse Perugia e Talmassons al posto delle retrocesse Trentino e Cuneo, con le piemontesi rientrate dalla “porta di servizio”, avendo acquisito il titolo sportivo di Casalmaggiore, che ha preferito ripartire dalla A2. Il via è previsto nel weekend del 5 e 6 ottobre, mentre la conclusione della regular season è fissata per il primo marzo del 2025. A partire dal fine settimana dell’8 e 9 marzo partiranno invece i playoff scudetto, che si disputeranno al meglio delle tre gare. Semifinali e finali, a seguire, si giocheranno al meglio delle cinque partite. La squadra da battere, neanche a dirlo, sarà ancora l’Imoco, mai sazia nonostante i sei scudetti consecutivi. A contenderle lo scettro certamente la Vero Volley di Paola Egonu e la Savino del Bene di Kate Antropova, con Novara e Chieri subito dietro. Ambizioni rinnovate anche in casa della Vallefoglia Pesaro. Le tigri dell’allenatore marchigiano doc Andrea Pistola sono infatti reduci dalla prima storica qualificazione ai playoff, un’avventura terminata prematuramente nell’impari confronto con Scandicci, ma l’obiettivo è quello di ripetersi, per entrare in pianta stabile nell’élite del campionato. Voglia di vincere anche per la Macerata Balducci, che tenterà un nuovo assalto alla promozione dalla A2, dopo aver accarezzato il sogno lo scorso anno e averlo visto infrangersi nella semifinale con la Futura Giovani Busto Arsizio. Al posto di coach Michele Carancini, è arrivato Valerio Leonetti, che torna in panchina nel ruolo di primo allenatore dopo aver vinto tutto nelle ultime sette stagioni vissute a Conegliano al fianco di Daniele Santarelli. Non sarà però impresa facile, perché il campionato si annuncia come sempre agguerritissimo, con diverse pretendenti al successo come Mondovì, Consolini, Brescia, Messina e la blasonata Casalmaggiore. Confermato il format a 20 squadre, divise in due gironi da 10, con le prime cinque di ciascuno che si giocheranno la Pool promozione, che dà l’accesso alla A1 alla vincitrice, mentre le altre si sfideranno nei playoff, per aggiudicarsi il secondo slot.