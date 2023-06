Via Petrarca, dolce scoperta vicino al centro

di Maria Silvia Cabri

Un angolo della città che negli anni ha assunto sempre più la sua identità autonoma. E’ il quartiere ‘Petrarca’ che prende il nome dell’omonima via, a ridosso del centro storico. Varie le attività e i servizi che si sviluppano lungo la strada, che gode anche di un’area verde con il parchetto in piazzale Dante Alighieri. All’angolo con il centralissimo corso Cabassi, c’è la gelateria ‘Aloha’, coloratissima come lo sono i due titolari: Elena Magera e Gigi (Luigi) Schillaci che il 1 giugno 2016 hanno rilevato la storica attività gestita per oltre 30 anni dal signor Luciano. Se si vuole una torta gelato fantasiosa e personalizzata, Elena e Gigi sono capaci di soddisfare ogni richiesta: "Aprire una gelateria è sempre stato il mio sogno – afferma la spumeggiante Elena –. A 16 anni, ho chiesto al titolare di una gelateria di Correggio se potevo svolgere il lavoro estivo. Mi è bastato un pomeriggio per capire che quello sarebbe stato il lavoro della mia vita! Ho 38 anni e questa è la mia seconda casa, non mi pesa lavorare anche con turni pesanti, perché ci metto il cuore". Elena e Gigi, prima, lavoravano nello stesso supermercato: "Quando il precedente titolare dell’Aloha ha deciso di cedere l’attività – continua Elena – sono andata da Gigi e gli ho detto ‘l’abbiamo trovata, si inizia!’ Lui mi ha risposto che non conosceva il mestiere: che problema c’è? S’impara! E così dopo le otto ore in supermercato la sera venivamo qui ad imparare: io sono vulcanica, sto a banco, Gigi è riservato, e prepara tutte le ricette che sono sue originali: ci compensiamo!".

Da marzo 2022, i ragazzi hanno aperto l’attiguo ‘Ohana Dolci Coccole’, dove ci sono crepes, yogurt soft, waffle, bubble waffle. "La soddisfazione più grande? Quando ci commissionano una torta e una volta che la mostriamo le persone si commuovono, perché capiamo che abbiamo trasmesso emozioni", conclude Elena.

Sono alla quarta generazioni alla ‘R&G Bulgarelli’, che vende prodotti e servizi per l’ufficio, dalla matita all’arredamento, e anche per i privati (piccola cancelleria): titolare è Anna Clara Bulgarelli, coadiuvata dai figli Lorenzo e Gianmarco Barchiesi. "Ad aprire l’attività è stato nel 1937 mio nonno Renzo con la nonna Tisber – racconta Anna –. La prima sede era in corso Cabassi, come anche le due successive, fino a quella storica (1973 -2013) all’angolo con via Rofolfo Pio. Qui per anni hanno lavorato i miei genitori Renzo e Romana, cui mi sono aggiunta io una volta finito di studiare nel 1982. Nel 1984 con mio marito Giorgio Barchiesi avevamo anche aperto il secondo punto vendita in via Garagnani, fino al 2019". Nel 2013 la scelta di trasferire la sede storica in via Petrarca, "per questioni logistiche vista la posizione strategica. Nonno e papà erano partiti con i prodotti propriamente scolastici, noi da sei anni ci siamo specializzati negli arredi e servizi per gli uffici per le aziende".

Da febbraio 2021, nella parallela via Ariosto è attiva la storica farmacia dell‘Assunta rilevata nel 2007 dalla dottoressa Eleonora Di Iorio. "Nel 2021, in piena pandemia, abbiamo preso la decisione di trasferirci dai portici di piazza Martiri a questa nuova location – afferma la farmacista –. C’era bisogno di più spazio, le esigenze cambiano, il pensiero era già nell’aria e il Covid ce lo ha fatto capire definitivamente. Con il sisma del 2012 ci siamo trasferite in un container in piazzale Dante, fino ad ottobre dello stesso anno. Poi è prevalsa la voglia di tornare a ‘casa’, in pieno centro, ma la pandemia ci ha dimostrato che non era più possibile gestire l’emergenza in uno spazio piccolo, per quanto storico e affascinante. Le farmacie erano diventate dei veri e propri baluardi ed erano tante le esigenze da soddisfare: Spid, tamponi, telemedicina. Poi le consegne a domicilio, le prenotazioni per i vaccini, il green pass. Era indispensabile avere uno spazio molto ampio e accogliente". Le cinque farmaciste presenti accolgono tutti i clienti con un sorriso: "Si creano legami, sono persone, non numeri. Si affidano a noi per tanti consigli".

Su piazzale Dante da 13 anni è attivo il parrucchiere ‘Felice’, "di nome e di fatto", sottolinea un cliente mentre Felice gli taglia i capelli. Da 17 anni si è trasferito dalla Cina (dove ha imparato il mestiere di parrucchiere) all’Italia e ha scelto di abitare a Carpi con la moglie Giulia (che lavora in negozio insieme alla dipendente Tonia) e i loro due figli, "perché in questa città si sta bene ed è molto bella".

Il clima che si respira è allegro: Felice scherza e ride con i clienti che ricambiano sorridenti. E’ molto attivo anche sui social: da Facebook a Instagram a Tik tok. "Quando si è un po’ giù – afferma un’altra cliente – basta guardare i suoi post e video e ti viene l’allegria. E’ un ottimo esempio di integrazione, vengono clienti di ogni età, che lui sa mettere a proprio agio con empatia".