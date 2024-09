Vullo: «è l’anno zero: vogliamo porre le basi per il futuro»

Grande lavoro durante l’estate per il DG toscano, il quale ha scelto la creazione di un mix di giovani talenti e giocatori più navigati che potrebbe certamente funzionare nel nuovo campionato. Visto l’inizio della stagione, ecco le parole di una delle figure di più alto profilo della società che con tutto il suo impegno sta cercando di creare le giuste situazioni per permettere a Macerata di raggiungere gli obiettivi prefissati. Proprio a livello di obiettivi, si è espresso così il DG della Pallavolo Macerata, Italo Vullo: «L'obiettivo è sicuramente quello di consolidare quanto fatto. Diciamo che vogliamo mantenere questa categoria, siamo riusciti finalmente dopo tanto tempo a conquistarla e, quindi, quello che è l'obiettivo comune è di rimanere in A2. Questo, per noi, è praticamente l’anno zero: vogliamo porre le basi e, magari, crescere ulteriormente».