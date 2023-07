’White Party’, musica a sostegno degli alluvionati

Venerdì 21 luglio, alle ore 20, in via della Rosa Parte Est 4 a Carpi, appuntamento con la dodicesima edizione del ‘White Party’. Una serata di musica e divertimento. Evento a sostegno delle persone e delle famiglie colpite dall’alluvione in Romagna e in Malawi. Concerto di ‘Radio Italy - tributo italiano’; conduce Fillo Voice, a seguire Dj Set. Info e prenotazioni: [email protected] - tel. 059 8771458. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a venerdì 28 luglio. Evento a cura di Ho Avuto Sete - Organizzazione di volontariato, con il patrocinio della Città di Carpi.