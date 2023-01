La giornata in cui tutto il mondo celebra la pizza, il piatto tradizionale più amato

La pizza è indubbiamente il prodotto gastronomico italiano più esportato all'estero

Giunta alla sua settima edizione, questa ricorrenza è stata istituita nel 2017, quando la pizza, o meglio, "L'Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano" è stata riconosciuta patrimonio mondiale UNESCO. Un riconoscimento dovuto per questo capolavoro di semplicità che, di fatto, è considerato tra i cibi più conosciuti e apprezzati al mondo.

Al via quindi le celebrazioni per festeggiare questa eccellenza tipica italiana, preparata con materie prime uniche come l'immancabile mozzarella di bufala campana, olio, pomodoro e basilico.

La giornata mondiale della pizza è quindi un’occasione in più per dare l'importanza che merita a questo piatto che affonda le sue radici nel XVI secolo quando nella città di Napoli venne dato il nome di pizza ad un tipo di pane dalla forma appiattita: un nome che trae origine dalla storpiatura della parola greca "pitta", che significa "focaccia".

Agli inizi del XVII secolo fa la sua comparsa la pizza alla "mastunicola": si tratta di un impasto morbido, condito con basilico, formaggio, strutto e pepe, ma si dovrà arrivare alla metà del XVIII secolo per avere la pizza come la conosciamo noi, grazie all'unione tra la pasta e il pomodoro.

Conosciuta e amata ancora oggi, la pizza è indubbiamente uno dei prodotti italiani di maggior successo in tutto il mondo, tanto che, in alcuni Paesi, il consumo di pizza è persino più alto che da noi: pensiamo agli Stati Uniti dove ogni anno a testa i cittadini mangiano qualcosa come 13 kg di pizza; proprio a testimonianza dell'amore che da sempre lega gli americani alla pizza, negli States e non solo è stato proclamato il Pizza Day, che si svolge ogni anno il 9 febbraio. Se gli USA guidano la classifica mondiale di mangiatori di pizza, noi possiamo vantare la testa della classifica europea dove, al secondo posto, figurano gli spagnoli, con un consumo di 4,3 kg, seguiti da francesi e tedeschi con 4,2 kg e dai britannici con 4 kg, fanalino di coda gli austriaci con poco più di 3 kg pro capite. La pizza si può considerare una sorta di tela bianca su cui si è sbizzarrita la fantasia di tanti.