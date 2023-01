Nuovi sapori per diventare i "classici" del domani

I pizzaioli pronti a proporre variazioni sul tema per creare pizze ancora più speciali

Poche cose meglio della pizza riescono a stimolare la fantasia di tanti cuochi che, utilizzando ingredienti tipici del territorio, o legati alla stagionalità, creano accostamenti originali, variazioni sul tema che promettono di diventare dei nuovi classici.

Un capolavoro di semplicità che può trasformarsi in piatto gourmet, come nel caso della pizza “nonna Carolina” di Gino Sorbillo con pesto, filetti di pomodoro, provola affumicata e basilico o di quella con crema di zucca, funghi freschi, provola affumicata e prezzemolo.

Tra i topping più particolari c’è sicuramente quello ideato da Franco Pepe per la sua pizza con carciofi, noci, lupini, da accompagnare con un’insalata di arance, cicoria, finocchi e semi.

Ci sono poi pizze diventate col tempo dei classici come la Diavola con salame piccante: una pizza che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ha trovato terreno fertile negli USA, nella versione con “pepperoni”. Altro classico è la Boscaiola con funghi e salsiccia e la Quattro Formaggi, con il suo topping a base di mozzarella, fontina (sostituita alle volte dalla provola), l’immancabile gorgonzola, ingrediente principe di questa ricetta e il parmigiano.