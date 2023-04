I dipartimenti al top Oltre 21 milioni di euro per valorizzare ricerca e didattica

C’è anche l’Università di Ferrara tra le 180 eccellenze italiane selezionate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per il quinquennio 2023-2027. Unife si aggiudica così un finanziamento complessivo di oltre 21 milioni di euro destinato ai Dipartimenti di Medicina Traslazionale e per la Romagna, diretto dalla Professoressa Paola Secchiero, Scienze Mediche, guidato dal Professor Stefano Volpato e Giurisprudenza, diretto dalla Professoressa Serena Forlati.

"Si tratta di un risultato che ci rende molto orgogliosi – commenta la Rettrice Laura Ramaciotti -. Un successo che dimostra l’elevata qualità della nostra ricerca scientifica e della didattica, nonché l’alto livello di competitività dell’Ateneo nell’attrarre fondi. Questi finanziamenti rappresentano un’ulteriore, nuova opportunità per potenziare le attività didattiche e scientifiche in diverse aree del sapere. Complimenti ai nostri tre Dipartimenti, quindi all’area medica che vede un importante riconoscimento e a quella giuridica per la riconferma, e un sentito grazie a coloro che hanno lavorato e lavorano ogni giorno per raggiungere risultati così gratificanti. Proseguiremo su questa strada, lavorando insieme affinché tutte le aree disciplinari della nostra Università continuino a ottenere riconoscimenti rilevanti". Il finanziamento del MUR ha l’obiettivo di rafforzare e valorizzare l’eccellenza della ricerca, con investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività didattiche di alta qualificazione. La selezione è avvenuta sulla base della rilevanza, della fattibilità, delle ricadute attese dei progetti di ricerca presentati dai Dipartimenti e valutati nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca.

DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE E PER LA ROMAGNA

Ha ottenuto più di 9 milioni di euro il progetto del Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna, incentrato sulle condizioni patologiche legate all’età e sui meccanismi che sottendono l’invecchiamento, con l’obiettivo di traslare i risultati ottenuti in best practices con ricadute clinico-assistenziali e impatto sul sistema socio-economico. ll cambiamento demografico caratterizzato dall’aumento della popolazione anziana è tra le evoluzioni che più impattano sulle politiche europee. Il progetto si pone l’obiettivo di definire nuove strategie per la diagnosi precoce e approcci terapeutici di precisione per le malattie croniche e degenerative. Saranno inoltre messe a punto tecnologie innovative per l’assistenza, il digital healthcare e lo sviluppo di registri epidemiologici dedicati e biobanche. Il Dipartimento svilupperà un modello di lavoro che proseguirà anche oltre il quinquennio di riferimento, per affrontare la transizione demografica ed epidemiologica che stiamo vivendo.

DIPARTIMENTO

DI SCIENZE MEDICHE

Quasi 7 milioni di euro sono destinati al progetto INFLA-MED (Inflammation- Medicine Excellence Department), presentato dal Dipartimento di Scienze mediche e che mira allo sviluppo di un programma scientifico, didattico e organizzativo di tipo interdisciplinare per gli studi sull’infiammazione. Lo studio dei processi infiammatori ha visto nella comunità scientifica internazionale un’importante rinascita negli ultimi anni, consolidando il concetto fondamentale che l’infiammazione ha un ruolo chiave nel controllo dei fenomeni infettivi (“infiammazione settica”) ma anche nello sviluppo di molte malattie acute e croniche non legate a infezioni (“infiammazione sterile”), tra cui tumori e patologie degenerative ad alto impatto nella popolazione adulta e anziana. La comprensione del coinvolgimento dei fenomeni infiammatori in molte patologie è solo parzialmente risolta, e le terapie anti-infiammatorie, benché ampiamente utilizzate nella pratica clinica, sono prescritte più spesso come terapia sintomatica che curativa di specifici meccanismi fisiopatologici. Inoltre, da anni non vengono identificati nuovi bersagli molecolari utili per combattere l’infiammazione. Il Dipartimento ha dunque ideato un progetto di integrazione traslazionale, dal laboratorio di ricerca al letto del paziente, fino all’aula di lezione, che permetterà di sviluppare nuove conoscenze e nuovi farmaci e, al tempo stesso, la diffusione di una nuova sensibilità nei confronti dell’infiammazione da parte dei futuri operatori sanitari.

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Quasi 5 milioni e mezzo di euro vanno al progetto del Dipartimento di Giurisprudenza, che si focalizza sulla dimensione europea e internazionale degli studi giuridici e ha l’obiettivo di rafforzare il ruolo di riferimento del polo ferrarese come centro qualificato a livello nazionale e internazionale. Si colloca in parziale continuità con quello già realizzato nell’ambito del bando Dipartimenti di eccellenza 2018-2022, ma presenta significativi elementi di novità. Saranno consolidati i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni con riferimento agli studi giuridici sulla grande criminalità, attraverso il reclutamento di personale in particolare nei settori del Diritto processuale penale e del Diritto internazionale, prestando inoltre attenzione specifica ai profili storico-giuridici, al Diritto del lavoro e al Diritto penale. Obiettivo sarà esplorare nuovi campi di indagine, in particolare quelli relativi ai profili giuridici del regime dello spazio extra-atmosferico, che potrà portare a forme aggregate di organizzazione della ricerca, quali centri e consorzi. Sarà inoltre avviato un percorso analogo in altri settori scientifici, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità economica e sociale dei sistemi e dei territori e alla possibilità di costruire sinergie con il mondo economico e delle istituzioni.