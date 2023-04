Il Quirinale a Ferrara Da Pertini a Scalfaro, da Napolitano a Ciampi Le visite dei presidenti

Facciamo un salto all’indietro di circa quarant’anni. E’ il 30 giugno del 1984 e arriva in città l’allora presidente della Repubbluca Sandro Pertini: ricevuto in prefettura e, dopo i discorsi di rito in piazza Trento Trieste, visita Castello e Palazzo dei Diamanti. Il 23 settembre 1990 è la volta di Francesco Cossiga che si reca - in forma privata - ad Argenta in occasione dell’omaggio di Giovanni Paolo II alla tomba di Don Giovanni Minzoni. Il 30 marzo 1995, il capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro è in città dove, fra le tante cose, incontra, nello studio del sindaco, i familiari dell’onorevole Natale Gorini; successivamente si recherà ad Argenta per deporre un cuscino di fiori sulla tomba di Don Minzoni. Il 29 ottobre del 2002 è la volta di Carlo Azeglio Ciampi: a Ferrara visita la mostra “Sargent e l’Italia” ai Diamanti, poi si reca nel cortile del Castello, dove ha luogo la presentazione dei lavori di restauro dell’edificio e della mostra “Il Trionfo di Bacco”. La giornata si concluderàò con una visita alla sede della cassa di Risparmio di Ferrara e con una serata al Teatro Comunale (con esecuzione della sinfonia n. 36 in do maggiore k 425 “Linz” di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita dalla Mahler Chamber Orchestra, diretta dal Maestro Alan Gilbert). Il 20 ottobre 2007 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano viene a Ferrara in occasione dell’inaugurazione del Centro Studi Ermitage Italia: le tappe della visita prevedevano anche il rettorato, palazzo dei Diamanti (per la mostra su “Cosmè Tura e Francesco del Cossa. L’arte a Ferrara nell’età di Borso d’Este”) e la sede della Carife. Infine Mattarella: il 13 dicembre 2017 il presidente inaugurò e visitò la mostra “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni” al Meis“. Oggi la seconda visita del Capo della Stato nella nostra città.

re. fe.