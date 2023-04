"La collaborazione con Unife supporta le attività"

"Siamo davvero onorati della presenza del Capo dello Stato – è il commento di Davide Urban direttore generale di Ascom Confcommercio Ferrara che insieme al pro rettore Enrico Bracci avrà il compito di traguardare nel concreto l’accordo tra Unife e l’Associazione che ha sede in via Baruffaldi – la collaborazione con l’Ateneo estense è di alto profilo ed è a supporto delle attività del territorio e spazierà dal sostegno a percorsi di laurea e post laurea, ad attività di ricerca, dalla collaborazione tra centri di ricerca ed innovazione anche in vista della partecipazione a Bandi (regionali, nazionali ed europei), oltre che alla realizzazione di studi e analisi di settore nonché allo studio dell’impatto dei grandi eventi (artistici, culturali, musicali e sportivi). L’intervento del Presidente Sergio Mattarella a Ferrara – prosegue Urban – rappresenta uno stimolo importante e significativo a far di più meglio e meglio in raccordo con l’Università di Ferrara . La Sua presenza è una conferma della bontà della nostra strategia - come Associazione di categoria - che vede nell’Ateneo un autentico valore: la collaborazione con Unife si concretizzerà con esperienze importanti: tirocini, dottorati di ricerca, stage aziendali fino all’effettuazione di master universitari legati alla promozione e sviluppo dell’intera filiera del Commercio, Turismo e Servizi".