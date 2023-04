La lunga esperienza nello Stato

Il direttore generale Marco Pisano è stato scelto mediante un avviso pubblico di selezione, a cui hanno risposto ventitré aspiranti. Una prima scrematura è stata operata da una apposita commissione, che ha esaminato i profili e ha individuato la terna dei candidati giudicati più aderenti alle esigenze dell’Ateneo. In seguito, il Consiglio di Amministrazione ha selezionato il nuovo direttore nel corso di una seduta, acquisito il parere del Senato Accademico e su proposta della Rettrice Laura Ramaciotti. Il nuovo Direttore Generale ricoprirà l’incarico per un triennio. Il dottor Pisano, dopo la laurea Giurisprudenza, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e risulta in possesso di Master di II livello sia in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica amministrazione, che di gestione dei servizi pubblici. Ha ricevuto il riconoscimento di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica.

La sua carriera professionale si contraddistingue per una lunga esperienza presso le Amministrazioni centrali dello Stato come la Corte dei Conti, l’Anac, il Ministero delle comunicazioni, e, negli anni più recenti, al Ministero dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del quale ha ricoperto la qualifica di dirigente di staff del segretario generale.