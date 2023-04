La rettrice Ramaciotti "Priorità agli studenti, alla ricerca e al legame con il nostro territorio"

di Federico Di Bisceglie

Rettrice Ramaciotti, come nasce l’idea di invitare il presidente della Repubblica all’inaugurazione dell’anno accademico?

"Il presidente Mattarella ha notoriamente molto a cuore i giovani e l’Università di Ferrara ha dimostrato in questi ultimi anni come gli studenti siano sempre al centro del nostro agire quotidiano. Come Ateneo orgogliosamente pubblico sentiamo la responsabilità di essere attori di un cambiamento che vuole porre in primo piano la conoscenza e il rispetto per il pensiero altrui. Volevamo celebrare l’anniversario della nascita del nostro più illustre laureato, Niccolò Copernico, condividendo questi principi e valori con la più alta carica dello Stato. Ringrazio anche il Ministro Anna Maria Bernini per la sua presenza: rappresentano importanti segnali di fiducia la sua attenzione alle esigenze manifestate dal mondo universitario e la costante apertura al dialogo su temi di primaria rilevanza".

E’ quasi un anno e mezzo che lei è al timone di Unife.Quale è il suo bilancio?

"Il primo compito di ogni Università pubblica è garantire una didattica di qualità, impartita da docenti di elevato profilo scientifico, in grado di avvalersi di metodologie e strumentazioni tecnologiche all’avanguardia, in linea con le necessità della società e del contesto sia nazionale che internazionale, e affiancata da un ricco ventaglio di servizi (in specie digitali) che agevolino in ogni momento la vita, e non solo la carriera, studentesca. L’Ateneo di Ferrara svolge questa missione con i suoi 28.000 iscritti. Ricordo che per assicurare la piena sostenibilità della nostra offerta formativa, e mantenere ovunque gli stessi standard qualitativi, sono stati realizzati investimenti importanti dalle risorse umane (docenti, tecnici, amministrativi) alle attrezzature tecnologiche, dalle aule ai laboratori, dalle biblioteche alle sale studio".

Tra le linee del suo mandato emerge una particolare attenzione al lato studentesco, tant’è che ha istituito una figura ad hoc che faccia da cerniera il rettorato e studenti. E’ una modalità operativa efficace che sta dando buoni frutti?

"È fondamentale mantenere un dialogo costante e costruttivo con le nostre studentesse e i nostri studenti. L’Università di Ferrara non solo attua l’ascolto attivo dei rappresentanti che siedono nel Consiglio degli studenti, ma si avvale anche dell’attività del Delegato rettorale che si occupa delle esigenze degli studenti, trasferendo le loro segnalazioni ai relativi organi competenti. Resta poi molto importante il ruolo dei Manager Didattici, in prima linea nel recepire le richieste del corpo studentesco e nel contribuire ad un’esperienza di apprendimento di alta qualità, fornendo un supporto personalizzato a ciascun iscritto. Siamo impegnati a costruire una relazione che non sia un mero rapporto di servizio ma di co-costruzione di una comunità, che è la nostra università, e che vogliamo sia la loro casa, quella in cui progettano e immaginano il loro futuro".

Sempre a proposito di studenti, oltre alla no tax area, sono stati introdotti ulteriori sgravi. Ha avuto riscontri positivi in questo senso?

"La buona performance dell’Ateneo in termini economico-finanziari è stata l’indispensabile premessa per una decisa azione sul tema del Diritto allo studio, con una revisione completa dell’impianto della contribuzione. L’impegno dell’Ateneo a sostenere le fasce sociali più deboli si è tradotto in un incremento significativo del numero di coloro che hanno beneficiato di una riduzione delle tasse: dai quasi 7.700 studenti del 2020 siamo passati ai circa 11.700 del 2021 e ai 17.750 del 2022. Nell’ultimo anno sono anche cresciuti di circa il 6% gli esoneri totali, giunti a quota 9.221, quasi un terzo dell’intera popolazione studentesca. Grande attenzione è stata data anche ai dottorandi, attraverso l’attivazione di specifici percorsi formativi personalizzati e la riduzione del 50% dei contributi di iscrizione".

L’altro tema cruciale è l’edilizia universitaria. A che punto sono i piani per il recupero degli edifici del Quadrilatero?

"Ci sono 56 milioni in ballo. Gli ottimi risultati economico-finanziari ci permettono di intervenire con decisione per aumentare e rendere più sicuri ed efficienti dal punto di vista energetico gli spazi destinati alla formazione e alla ricerca, includendo anche l’ammodernamento del Centro Universitario Sportivo. A questo scopo stiamo portando avanti investimenti ingenti che ammontano a circa 140 milioni di euro, a cui si aggiungono ulteriori 7 milioni destinati alla manutenzione dei fabbricati. Nell’ambito del ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, per l’Ateneo è stato prioritario procedere con particolare attenzione agli edifici presenti sull’asse di Via Savonarola; massimo è l’impegno che stiamo ponendo, con la collaborazione dell’amministrazione regionale, per giungere quanto prima all’assegnazione dei lavori".

E per garantire alloggi?

"Per dare risposta alla crescente richiesta di alloggi abbiamo sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Comune di Ferrara e l’Ente Regionale per il diritto allo studio ERGO. Tale protocollo ha consentito al nostro Ateneo di presentare la candidatura ad un bando PNRR con un progetto di restauro e risanamento conservativo del complesso dell’Ippodromo Comunale, dove sarà realizzata una struttura residenziale universitaria. Gli interventi in toto ammessi all’importante cofinanziamento del MUR consentiranno, a regime, la realizzazione di 4.200 posti aula in più, 630 posti in aule studio, 30 nuovi laboratori di ricerca e 150 posti letto aggiuntivi in studentato".

Su quali punti si concentrerà il suo mandato da qui alla scadenza? Quali i punti cardine?

"Rafforzare le nostre attività nell’ambito della ricerca e della Terza missione, così come il nostro Tecnopolo. Fondamentale è il lavoro quotidiano che realizziamo con la Regione da anni e con tutte le Associazioni di categoria, oltre che con la Camera di Commercio. Il nostro sguardo si rivolge anzitutto alla comunità e al territorio nei quali viviamo, ma il nostro orizzonte valica questi confini: infatti l’internazionalizzazione della didattica e della ricerca è un obiettivo strategico importante da perseguire nel tempo".