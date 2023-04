Le riforme e i concorsi sbloccati

Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione nel governo di Mario Draghi, è stato rettore del nostro ateneo. Attualmente come professore emerito, è titolare di una cattedra Unesco (su educazione, crescita e uguaglianza) e portavoce della rete delle Cattedre nazionali. 800 sono le cattedre nel mondo, 41 in Italia e 2 a Ferrara. Gli obiettivi sono: formare classi dirigenti all’insegna di pace, sviluppo e solidarietà. Bianchi venne chiamato da Draghi come tecnico. Era stato assistente all’università di Trento di Mario Draghi. Poi aveva lavorato con lui per la privatizzazione delle aziende Iri e ai tempi di Sviluppo Italia. Al governo l’obiettivo prioritario era quello di operare anzitutto sul fronte del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) con la consapevolezza di consegnare il tutto al governo successivo. Tra i traguardi da lui tagliati quando ricopriva il ruolo di ministro dell’istruzione ci sono alcune riforme, quelle per gli istituti tecnico-professionali e per le superiori; poi per i concorsi. E ancora: sul fronte della formazione continua per gli insegnanti, l’organizzazione scolastica e l’orientamento. In quel periodo sono stati sbloccati tanti concorsi scolastici.