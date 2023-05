Airbump, sicuri con stile

Gli Airbump di Citroën sono costituiti da due strati distinti e complementari: uno interno rigido realizzato in plastica resistente e uno strato esterno morbido e flessibile. Questa combinazione crea una serie di celle d'aria sigillate che agiscono come un efficace sistema di assorbimento degli urti. In altre parole, gli Airbump funzionano come dei cuscinetti che attenuano gli impatti e proteggono la carrozzeria dell'auto da danni causati da sportellate, contatti con altri veicoli, muri e cancelli e da tutti quegli inconvenienti quotidiani che possono danneggiare l'aspetto esteriore di un'auto. Ma gli Airbump non si limitano solo a fornire protezione: possono infatti essere completamente personalizzati secondo i gusti e la personalità del suo proprietario. Inoltre, il sistema offre un vantaggio economico significativo: grazie alla sua presenza, i costi di manutenzione dell'auto si riducono considerevolmente. I danni alla carrozzeria, causati da piccoli incidenti o semplicemente da sfregamenti accidentali, diventano meno frequenti e meno costosi da riparare.