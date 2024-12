Alcuni dettagli stilistici della nuova Citroën C3 sono ispirati ai Suv urbani

La Citroën C3 2024 si distingue per una gamma di motorizzazioni pensate per soddisfare esigenze di mobilità diverse, puntando su efficienza e sostenibilità. La novità principale è l’introduzione di una versione 100% elettrica, la ë-C3, dotata di una batteria da 44 kWh che garantisce un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. Il motore elettrico eroga 83 kW (circa 113 CV), offrendo una guida fluida e silenziosa, ideale per l’ambiente urbano e i brevi viaggi extraurbani. La ricarica rapida consente di recuperare l’80% dell’autonomia in appena 30 minuti con una colonnina da 100 kW. Oltre all’elettrica, abbiamo anche l’opzione termica, con il motore turbobenzina da 1,2 litri e 100 cv di potenza abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Questa vettura si pone come obiettivo emissioni di 126 g di CO2/km nel ciclo misto WLTP, rendendola un'opzione ecologica e competitiva nel segmento delle city car. Grazie a consumi ridotti e basse emissioni, la C3 2024 mantiene un perfetto equilibrio tra performance e rispetto ambientale, offrendo soluzioni accessibili e all’avanguardia.