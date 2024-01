Arriva l'intelligenza artificiale

DS Automobiles ha deciso di integrare il modello di Intelligenza Artificiale ChatGPT nella sua gamma di veicoli. L'Iris System DS, già di per sé intuitivo, adotta la potenza dell'IA attraverso la piattaforma Chat AI di SoundHound, integrando diversi domini di conoscenza e modelli linguistici, inclusa l'API Chat GPT. L'obiettivo è quello di fornire risposte più tempestive e complete rispetto al precedente sistema di riconoscimento vocale IrisDS. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di stabilire un rapporto immediato con la propria auto DS, trasformandola in un assistente digitale che rende l'esperienza di viaggio più sicura e piacevole. Gli utenti possono attivare ChatGPT semplicemente dicendo "OK Iris" al DS Iris System o premendo un apposito pulsante sul volante, il tutto senza distogliere lo sguardo dalla strada. Questo avvia una conversazione fluida e naturale tra l'utente e il sistema, soddisfacendo curiosità e necessità durante il percorso. La funzionalità è disponibile sui modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 dotati del DS Iris System.