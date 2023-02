Auto nuove, una risalita ancora lenta

La perdita di volumi è pari a 141mila unità

Secondo i dati forniti dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni di auto nuove nel 2022 sono state 1.316.702, di cui 104.915 nel mese di dicembre (+21% rispetto agli altri undici mesi). Ma, seppur l’ultimo mese dell’anno si è rivelato positivo, la tendenza generale fa registrare un segno meno. Infatti, rispetto al 2021, in Italia si sono registrate il 9,7% di immatricolazioni in meno, ovvero una perdita di volumi pari a 141.000 unità.

Mentre il rientro delle forniture di microchip sta aiutando il mercato a risalire, un ritorno ai fasti pre-pandemia, almeno per il momento, appare complicato. Il 2022 è stato un anno negativo anche sul fronte dell'elettrico, con una quota di mercato che, come ha spiegato Federauto, la federazione dei concessionari, è scesa dal 4,6% al 3,7%. Lo scorso 10 gennaio, comunque, il Governo ha riattivato gli incentivi per l’acquisti di veicoli a basse emissioni nocive, i cosiddetti Ecobonus. Che per il momento hanno premiato soltanto le auto "tradizionali", alimentate a benzina.