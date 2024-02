Batterie auto, la manutenzione è fondamentale Ecco qualche consiglio per non danneggiarle

La batteria, nelle auto tradizionali a motore endotermico, è un elemento fondamentale, in quanto fornisce corrente continua a tutti i sistemi elettronici della nostra vettura. È costituita da un elettrodo positivo e uno negativo, entrambi immersi in acido solforico diluito in acqua. Funziona sostanzialmente come una normale pila ricaricabile (si ricarica autonomamente grazie a una speciale dinamo) e svolge due funzioni: accendere il motorino di avviamento, che a sua volta aziona il motore e fa partire l’auto; e mettere in funzione l’impianto elettrico. Naturalmente anche la batteria necessita di regolare manutenzione. Una pratica che è consigliato far svolgere a meccanici e professionisti del settore. Nel caso qualche automobilista voglia fare da sé, deve prestare attenzione ad alcuni accorgimenti per non rischiare di danneggiare l’impianto. Per rimuovere sporcizia e detriti, si può utilizzare un semplice detersivo per vetri a base di ammoniaca o del bicarbonato di sodio in acqua da strofinare con una spazzola dura sulla parte superiore e sui terminali. È importante che il fluido non penetri all’interno della batteria. È consigliato effettuare la pulizia della batteria una volta al mese. Così come è meglio non fare scaricare la batteria tenendo la vettura ferma troppo a lungo. Per essere sicuri che l’auto sia efficiente, è suggerito sostituire la batteria ogni quattro anni, seppur alcune di esse siano garantite per 6, 8 o addirittura una decina d’anni, in base al Costruttore. Oltre alla sostituzione, è consigliabile anche staccarla quando si lascia il veicolo fermo per lunghi periodi, soprattutto in luoghi freddi, naturalmente facendo attenzione a scollegare prima il cavo del polo negativo di colore nero (segno -) e successivamente quello positivo di colore rosso (segno +). Per ricollegarla, sarà sufficiente eseguire l’operazione in maniera inversa. Un’altra mossa potenzialmente fondamentale è quella di controllare il livello dell'acido della batteria, all’incirca ogni sei mesi. La stratificazione dell'acido avviene quando le batterie hanno una capacità di carica inferiore all'80%, e di conseguenza queste non riescono a caricarsi completamente o si scaricano rapidamente. Nel caso di liquido stratificato, gli elettroliti si concentreranno nella parte inferiore e non arriveranno a quella superiore. Questo potrebbe rivelarsi un problema soprattutto nel caso di viaggi lunghi. Per non incorrere in imprevisti, meglio svolgere unna preventiva manutenzione