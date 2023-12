Batterie: il dominio asiatico

Si parla tanto di auto elettriche e un po’ meno delle batterie, vero “motore” di questo tipo di vetture, marginalmente coinvolte nel dibattito degli appassionati. E non sono poche le aziende che si danno battaglia sul mercato alla ricerca dei prodotti più innovativi e sostenibili, e quindi appetibili per Case e consumatori. Secondo i dati di SNE Research, tra gennaio e ottobre 2023 la richiesta di batterie è stata pari a 552,2 Gwh, il 44% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. Leader di mercato è la cinese CATL (Contemporary Amperex Technology), con una quota del 36,9%. Vittoria non casuale, dato che l’azienda con sede nella città di Ningde fornisce batterie per alcune delle auto elettriche più vendute al mondo, Tesla comprese, oltre ai modelli cinesi. Medaglia d’argento sempre in Cina, con BYD che si prende una quota del 15,8%. A completare il podio, la coreana LG Energy Solution con un market share del 13,8%. Queste tre aziende rappresentano, da sole, il 66,5% di questo specifico mercato.