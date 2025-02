C3, un nuovo design per mordere la strada

La nuova Citroën C3 cattura l'attenzione con il suo design affascinante e minimalista, suscitando prima curiosità e poi vera attrazione tra gli automobilisti. Una volta a bordo, si scopre un ambiente ricco di comfort e tecnologia, con consumi tra i più bassi della categoria. Il design della nuova versione dell'utilitaria francese è caratterizzato da linee robuste che trasmettono solidità e un tocco di grinta grazie ai fari a LED a doppio livello frontale. Lo stile richiama la nuova identità del marchio parigino, con il logo Citroën integrato in una griglia sottile e raffinata. Le dimensioni compatte sono perfette per la città, ma la modernità si manifesta anche in dettagli ispirati ai Suv urbani, che aggiungono funzionalità e protezione. Le verniciature sono vivaci e personalizzabili. L'abitacolo è caratterizzato da linee essenziali e materiali di qualità, conferendo un profondo senso di comfort. Lo spazio è ampio, con sedili grandi e morbidi per la massima comodità. Estetica, ergonomia e innovazione si fondono in una city car che lascia il segno. In termini di sicurezza, la C3 offre tutti gli ADAS necessari per una protezione efficace degli occupanti, come la frenata automatica d'emergenza e il riconoscimento dei limiti di velocità. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Citroën C3 risponde a diverse esigenze di mobilità con un'attenzione all'efficienza e alla sostenibilità. La versione termica è dotata di un motore turbobenzina da 1,2 litri e 100 CV, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, con emissioni di 126 g di CO2/km nel ciclo misto WLTP. La grande novità è l'introduzione della versione 100% elettrica, la ë-C3, con una batteria da 44 kWh che garantisce un'autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP. Il motore elettrico eroga 83 kW (circa 113 CV), offrendo una guida fluida e silenziosa, ideale per l'ambiente urbano e i brevi viaggi extraurbani. La ricarica rapida consente di recuperare l'80% dell'autonomia in soli 30 minuti con una colonnina da 100 kW.