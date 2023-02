Citroën C3 C-Series e You, le due "speciali"

Due modelli speciali caratterizzati da particolari elementi grafici

L’azienda francese si è voluta sbizzarrire creando altre due versioni della Citroën C3, la serie You e la C-Series. La prima è basata sulla versione Feel di C3 ed è caratterizzata da elementi grafici che la rendono estremamente particolare. You offre luci diurne LED, flare parafango sottoscocca Matte Black e copertura Arrow 15’’. Anche all’interno le "chicche" non mancano: la fascia del cruscotto è in nero lucido, con rivestimenti in tessuto Mica Grey. Dotata di assistenza all’avvio in pendenza, mantenimento della vettura nella corsia, kit vivavoce Bluetooth con presa USB e tante altre tecnologie che la rendono sicura e intuitiva.

L’aspetto della C-Series rende impossibile non notarla. Accattivanti i suoi riflessi di colore Anodised Deep Red intorno ai fari e agli Airbump che vanno a contrasto con cinque colori della carrozzeria. Gli specchietti retrovisori vengono esaltati da un badge in rilievo. I sedili presentano una striscia rossa orizzontale con cuciture bianche e il simbolo della serie speciale. Le stesse colorazioni si ritrovano anche sui tappetini e sulla soglia delle portiere.