Citroën C3, leader in Italia

Vettura di segmento B lanciata nel 2002 e leader del settore in Italia, la Citroën C3 è disponibile in 4 differenti versioni. You! - acquistabile a partire da 18.250€ - è dotata del motore benzina PureTech 83 S&S o del diesel BlueHDi 100 S&S, offre 6 scelte cromatiche e diverse tecnologie (hill assist, rilevatore di stanchezza e regolatore/limitatore di velocità). La C-Series, per la quale serviranno 19.500€, monta i motori benzina PureTech 83 S&S e 110 S&S o il diesel BlueHDi 100 S&S e permette di personalizzare badge laterale, pack Anodized Bronze e tetto. Shine, che appartiene all’intera gamma di motori e costa 20.250€, è disponibile in 7 colori e offre telecamera di retromarcia, avvio senza chiavi, frenata automatica d’emergenza, alzacristalli posteriori elettrici, sedili riscaldati e pack navigation Dab. Elle, infine, costa 22.750€ ed è abbinabile al benzina PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti o con automatico EAT6.