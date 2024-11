Citroën C3, l'icona delle nostre città si rifà il look

Una delle utilitarie più vendute in Europa e anche in Italia, scelta per il suo modo agile di muoversi in città, con consumi molto bassi, l’ideale per spostarsi da un punto A a un punto B. E, grazie al nuovo restyling, sarà possibile farlo con un tocco di stile in più. Parliamo della nuova Citroën C3, equipaggiata con l’affidabile motore benzina PureTech 100 S&S. E dal design grintoso e moderno, ispirato ai codici estetici dei Suv che tanto vengono apprezzati sul mercato. La lunghezza della C3 rimane di 4,01 metri, una cifra da segmento B che la rende particolarmente pratica per muoversi in città, facilitando la manovrabilità anche negli spazi ristretti e soprattutto nei parcheggi. Ma la nuova C3 non è solo un'auto dal design accattivante; è anche dotata di tutte le tecnologie necessarie per rendere ogni viaggio piacevole. La navigazione connessa 3D è fruibile su un ampio schermo touchscreen da 1”, mentre la climatizzazione automatica, la ricarica wireless e la funzione mirroring contribuiscono a una connettività avanzata degna di modelli di segmento superiore. Gli allestimenti della nuova C3 sono due: You e Max. La prima include di serie proiettori Led, sospensioni Citroën Advanced Comfort, sistema di frenata d’emergenza Active Safety Brake, il nuovo sistema Citroën Head-Up Display, Smartphone Station per l'infotainment, retrovisori elettrici, illuminazione automatica, Rear Parking Assist, spoiler posteriore, regolatore/limitatore di velocità e 6 airbag, offrendo così un pacchetto completo di sicurezza e comfort. La Max invece si distingue per dettagli di stile e funzionalità superiori. Essa include vernice bicolore con tetto a contrasto, barre decorative sul tetto, piastre di protezione anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17" con taglio a diamante, luci posteriori Led e cristalli posteriori oscurati, rendendo la C3 non solo funzionale ma anche esteticamente accattivante. Il motore è il turbobenzina da 1,2 litri 100 cv abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti. Questa vettura si pone come obiettivo emissioni di 126 g di CO2/km nel ciclo misto WLTP, rendendola un'opzione ecologica e competitiva nel segmento delle city car. Insomma, stile, comfort e tecnologie all'avanguardia, tutte insieme, per rispondere alle esigenze moderne degli automobilisti, mantenendo sempre il focus su benessere e sicurezza.