Citroën C3, quattro varianti diverse

La Citroën C3 si rinnova con quattro diverse versioni, la C3 YOU!, la C3 C-Series, la Shine e la Elle. La C3 YOU! coniuga funzionalità quotidiane a uno stile unico, evidenziato da elementi grafici distintivi. Offrendo un rapporto qualità-prezzo notevole, questa serie speciale conquista per la sua versatilità. La C3 C-Series, invece, incarna lo spirito distintivo di Citroën con colori emblematici, materiali raffinati e tecnologia avanzata, garantendo un'esperienza di guida senza pari. Le opzioni si ampliano con la Citroën C3 Shine, che sposa praticità e stile grazie a cerchi in lega 16" MATRIX, sensori di parcheggio, tetto Onyx Black e vetri posteriori oscurati. Per gli amanti del lusso, la Citroën C3 Elle offre cerchi in lega 17" VECTOR, alzavetri elettrici, retrocamera e interni esclusivi ELLE.