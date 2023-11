Citroën C3, spazio e stile

Citroën è arrivata alla quarta generazione della sua C3, caratterizzata da un design accattivante e diverse opzioni di personalizzazione. Questo veicolo compatto ha trovato un equilibrio perfetto tra dimensioni esterne contenute e sorprendente spaziosità interna, offrendo 97 combinazioni di colore, tre design per il tetto e varie opzioni di interni. La C3 garantisce un elevato comfort e una sicurezza ineguagliabile: il cofano alto e orizzontale, insieme agli Airbump laterali, non solo aggiungono un tocco di eleganza, ma forniscono anche una protezione affidabile alla carrozzeria. Inoltre, la vettura è dotata di ben 12 avanzati sistemi di guida assistita, contribuendo a rendere ogni viaggio più sicuro ed efficiente. La personalizzazione non si ferma all'esterno, con accessori come barre sul tetto per un trasporto agevole di materiali extra, copricerchi accattivanti e nuovi tappetini che aggiungono un tocco di stile unico.