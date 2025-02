Citycar Hyundai, ce n'è davvero per tutti i gusti

La gamma citycar di Hyundai ha tre assi nella manica, ognuno adatto a diverse esigenze. La prima vettura è la più piccola della Casa coreana, ovvero la i10. Un’auto compatta, con dimensioni adatte alla città, utili per muoversi con agilità nel traffico e per parcheggiare con comodità. Dotata di connettività e tecnologie all’avanguardia per il segmento, la i10 è disponibile con motore a benzina o GPL. Stesse opzioni per la i20, una i10 più grande, sempre destinata alla città ma dalle linee nettamente più sportive. La i20 è una delle best-seller di casa Hyundai. A colpire favorevolmente gli automobilisti è il suo design elegante e sportivo allo stesso tempo, così come le funzioni di sicurezza all’avanguardia. Un’auto pensata per il piacere di guida. È infatti possibile scegliere fra il motore 1.2 MPI e il motore 1.0 T-GDI da 100 cv, quest’ultimo anche con il sistema Hybrid: una combinazione che offre la massima efficienza riducendo sia i consumi che le emissioni di CO2. Il vero fiore all’occhiello della gamma citycar è la nuova Inster, un mini Suv 100% elettrico. Si tratta di un’auto di segmento B, ma con un abitacolo da segmento C, ovvero di 2,58 metri. L’assenza del tunnel centrale - la strumentazione è interamente affidata ai due schermi digitali - aumenta considerevolmente lo spazio all’interno. Da guidare Inster risulta comoda, agile e scattante, una vettura capace anche di qualche piccolo “sprint”. Le versioni disponibili sono due: Long Range con batteria più grande da 49 kWh con potenza da 84,5 kW (115 cv) e autonomia stimata in 370 km; e la versione base Standard Range con batteria da 42 kWh, 71 kW (97 cv) di potenza e 327 km di autonomia. Da non sottovalutare anche il look di Inster, da Suv urbano dei tempi moderni, con numerose protezioni e uno stile deciso in grado di catturare l’attenzione. I vantaggi dell’alimentazione totalmente elettrica completano il quadro di una vettura destinata a lasciare il segno nel mercato automotive mondiale.