Design futuristico, tecnologie smart: Hyundai Kona rivoluziona la mobilità

Un design all'avanguardia, tecnologie ‘smart’, maggiore dinamicità su strada, autonomia di guida best in class, mobilità elettrica senza compromessi e interni particolarmente spaziosi pensati per soddisfare ogni esigenza: è la rivoluzione attuata da Hyundai con la nuova Kona, nata con un approccio EV first, che parte dalla progettazione della versione elettrica, ma che abbraccia anche i modelli hybrid e a benzina. Il frontale, essenziale, contemporaneo e caratterizzato da evidenti linee aerodinamiche, incarna alla perfezione il ricercato connubio fra funzionalità e stile, evidenziato anche dalle Pixelated Seamless Horizon Lamp che lo attraversano per tutta la lunghezza. A disposizione, tanto per la versione elettrica quanto per quella ibrida e per quella a benzina, avrete tre modelli: la X-Line, la N-Line e la X-Class, acquistabili a partire - rispettivamente - da 28.500, 30.500 e 32.800 €. Il prezzo, ovviamente, sale esclusivamente per la nuova Kona HEV, venduta nel primo caso a partire da 34.500 €, nel secondo da 35.500 e nel terzo da 37.500. È possibile inoltre aggiungere i cerchi in lega da 18” con pneumatici 215/55 R18 (prezzo di 300 €), il tetto a contrasto nero (650 € più l'eventuale costo della vernice pastello/metallizzata/micalizzata) e il Tech Pack, cioè il Digital Key (che può connettere fino a 3 dispositivi a persona), senza dimenticare il Blind Collision Avoidance Assist per 750 € in più. Per quanto riguarda invece la motorizzazione, in quest'ultimo Model Year potrete sfruttare un 1.6 GDI HEV 105 cv 2WD, con una potenza massima da 104 kW e 141 cv e un consumo di 4.3/4.5 litri ogni 100 km. Numeri simili per le altre opzioni: la manuale a benzina monta un 1.0 T-GDI 120 cv 2WD da 88.3 kW e 7.1/4.9 L/100 km (da 0 a 100 km/h in 11''8), la manuale ibrida da 48 volt ricalca in pieno il precedente (ad eccezione del consumo, 7.1/4.8 L/100 km, e dello scatto, da 0 a 100 km/h in 12''), mentre l'automatica a benzina un 1.0 T-GDI DCT 120 cv 2WD da 88.3 kW e 7.1/5.1 L/100 km (da 0 a 100 km/h in 11''7).