DS 4, berlina premium ispirata da Parigi

Proclamata nello scorso anno l’Auto più Bella del 2022 e ispirata a Parigi, la Città delle Luci, la DS 4 ruba gli sguardi per le sue linee aerodinamiche che le conferiscono un profilo elegante e distintivo e contribuiscono anche a ridurre il consumo di carburante. L'aspetto fluido dell'auto è ulteriormente accentuato dalla presenza delle maniglie a filo, che si integrano armoniosamente nel design moderno, aggiungendo un tocco di raffinatezza. I fari a LED Matrix Vision di DS 4 non sono solo fonte di illuminazione, ma veri e propri elementi di design, con 150 LED che emanano fasci di luce simili a lame ipnotiche. Ogni cerchio in lega progettato per il modello è un capolavoro di creatività innovativa, con un design geometrico che cattura l'attenzione. La possibilità di optare per cerchi da 20 pollici aggiunge un tocco di imponenza, regalando all'auto un aspetto ancor più audace e di impatto.