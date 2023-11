DS 4, la nuova Esprit de Voyage

DS Automobiles ha recentemente lanciato la collezione Esprit de Voyage, ispirata alle case di moda, con un forte legame con lo stile, il prestigio e la cultura. La DS 4 Esprit de Voyage, basata sull'allestimento DS 4 Rivoli, offre dettagli esclusivi e tecnologie avanzate. L’esclusivo modello riflette l'importanza del viaggio come concetto fondamentale per la Casa francese, mentre il lusso è portato all’estremo grazie alla collaborazione con il Museo del Louvre. DS Automobiles, nato nel 2014 come brand autonomo, continua a evolversi con progetti innovativi, come i "Manifesti" sviluppati ogni due anni. Il brand mira a essere il più efficiente del Gruppo Stellantis e lancerà l'auto più efficiente del Gruppo il prossimo anno. La collezione Esprit de Voyage è attualmente disponibile per DS 4 e DS 7, con l'intenzione di estenderla a tutta la gamma DS. Il prezzo di partenza per la DS 4 Esprit de Voyage è di 43.000 euro ed è già ordinabile.