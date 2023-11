DS 4, materiali pregiati nell'abitacolo

Grazie all'utilizzo di materiali pregiati come carbonio, legno di frassino e pellami di alta qualità, tra cui la pelle Nappa con lavorazione a braccialetto, gli interni della DS 4 emanano un lusso senza pari. Il colore DS Opéra Marrone Criollo avvolge gli interni in un'atmosfera di raffinatezza senza tempo. I sedili, dotati di funzioni di ventilazione, riscaldamento e massaggio, trasformano ogni viaggio in un'esperienza di puro benessere, indipendentemente dalla stagione. La DS 4 presenta una plancia dell'abitacolo perfetta integrazione degli schermi, un selettore E-TOGGLE e un design raffinato per i pulsanti degli alzacristalli elettrici. Le invisibili bocchette centrali DS AIR portano al massimo il comfort del viaggio.