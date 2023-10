DS 7, parte il grande viaggio nella raffinatezza

DS 7 è un Suv atipico, che non tralascia né lo stile e l'eleganza, né la dinamicità e la potenza. Ne nasce un prodotto originale, reso ancor più ambito dall'eccellenza tecnologica e dal comfort, che renderanno indimenticabile la vostra esperienza di guida. Arricchita dalla firma luminosa DS PIXEL LED VISION 3.0 e DS LIGHT VEIL, enfatizzata anche dai fari posteriori full-Led a effetto scala, conferisce alla vettura un aspetto definito. Inoltre, i nuovi proiettori hi-tech combinati con una nuova griglia mettono in risalto il frontale. Le caratteristiche sofisticate e le linee taglienti donano a DS 7 delle proporzioni introvabili altrove. Un'ulteriore novità è il paraurti, mentre i fari posteriori a LED con un effetto vortice sono stati riprogettati con una finitura metallica scura. Le cornici dei finestrini e le barre di trasporto sul tetto sono proposte in una variazione di colore Gloss Black, mentre la gamma cromatica è composta da sei nuance: i nuovissimi Grigio Premiere e Blu Zaffiro, che si uniscono al classico Grigio Platino metallizzato, e alle tinte perlate Nero Perla, Grigio Cristallo e Bianco Perla. Per quanto riguarda le dimensioni, sarete a bordo di uno spazioso Suv lungo 4,59 mt, largo 1,90 e alto 1,63. Se sceglierete la DS 7 Esprit de Voyage, potrete giovare dei sedili elettrici, riscaldati e massaggianti in pelle grigio perla e dei cerchi Oyama da 19”, mentre optando per la DS 7 E-Tense 4X4 360 La Première, dei sistemi Iris DS e DS Drive Assist e dei cerchi Brooklyn da 21”.