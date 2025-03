DS 7 Plug-In Hybrid: eleganza e sostenibilità

La DS 7 Plug-In Hybrid rappresenta la perfetta sintesi tra eleganza, innovazione e sostenibilità, un SUV che offre prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto. Le motorizzazioni disponibili vanno dai 225 CV fino alle versioni più potenti da 300 e 360 CV con trazione integrale AWD, garantendo una guida dinamica, reattiva e adatta a ogni esigenza. L’autonomia in modalità 100% elettrica raggiunge i 64 km, consentendo spostamenti urbani a zero emissioni e riducendo i consumi, mentre la ricarica rapida con una wallbox da 7,4 kW permette di ripristinare la batteria in circa due ore. Con un’emissione di soli 30 g/km di CO2 e la possibilità di selezionare diverse modalità di guida: Elettrica, Ibrida, Sport e 4x4. La DS 7 combina eleganza e sportività con linee raffinate e dettagli distintivi. Gli interni, ispirati all’eleganza francese, offrono lusso e comfort con materiali pregiati e finiture artigianali. Il sistema DS Active Scan Suspension assicura una guida fluida adattandosi alle condizioni stradali in tempo reale. Dal punto di vista tecnologico, DS 7 integra il sistema DS IRIS, un avanzato infotainment con touchscreen da 12 pollici che offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e personalizzabile. Un elemento innovativo è l’integrazione dell’intelligenza artificiale di ChatGPT, che, attraverso il sistema di riconoscimento vocale SoundHound, consente al conducente di ricevere risposte rapide e precise, migliorando l’interazione con l’auto e rendendo ogni viaggio più semplice e coinvolgente. Per gli appassionati di musica, il SUV può essere equipaggiato con il sistema audio premium FOCAL Electra, che, grazie a 14 altoparlanti e una potenza di 515 W, offre un’esperienza sonora immersiva e cristallina, trasformando l’abitacolo in una vera e propria sala d’ascolto. La sicurezza è un altro punto di forza della DS 7, che dispone di tecnologie avanzate pensate per garantire protezione e assistenza alla guida. Il sistema DS Night Vision migliora la visibilità notturna rilevando pedoni e animali fino a 100 metri di distanza, mentre il DS Drive Assist offre una guida semi-autonoma di livello 2, mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza e il centraggio della corsia. I fari DS Pixel LED Vision 3.0 offrono illuminazione adattiva per una visibilità ottimale senza abbagliare, migliorando la sicurezza di guida. Il DS 7 Plug-In Hybrid unisce design, prestazioni e tecnologia avanzata per un’esperienza di guida esclusiva. Con questo SUV, il Marchio francese ridefinisce la mobilità premium, coniugando innovazione, carattere e sostenibilità.