DS 7, sinonimo di eleganza

La rappresentazione visiva dell’eleganza. È questo probabilmente il modo migliore per descrivere DS 7, Suv-coupé del Marchio francese capace di distinguersi per la sua diversificazione nelle opzioni di alimentazione, offrendo soluzioni che spaziano dalla tecnologia ibrida plug-in a motorizzazioni Diesel classiche. Per chi desidera avvicinarsi alla mobilità elettrica, la versione plug-in hybrid è ideale, consentendo un’autonomia 100% elettrica fino a 64 km e una potenza totale di 360 cv, con emissioni ridotte a soli 30 g/km di CO2. Per coloro che preferiscono motorizzazioni tradizionali, la versione Diesel è equipaggiata con la tecnologia BlueHDi sviluppata dal Gruppo Stellantis, questa motorizzazione da 130 cv combina un filtro antiparticolato additivo con un catalizzatore SCR per ridurre le emissioni di ossidi di azoto nell'aria fino al 90%. Entrambe le motorizzazioni condividono quindi l'obiettivo di abbassare i consumi alla guida.