DS4: tutti gli aggiornamenti

Il modello DS4 della Casa francese DS Automobiles è stata sottoposta a diversi ed importanti aggiornamenti per il 2023. La novità più importante riguarda la powertrain ibrida plug-in, che ora offre un'autonomia elettrica fino a 62 km grazie a modifiche software. La gamma degli allestimenti poi, è stata ampliata con l'introduzione della versione "Opéra", la quale include sospensioni DS Active Scan, tettuccio apribile, portellone elettrico, rivestimenti in pelle Nappa Cirollo Brown, sedili anteriori ventilati e riscaldati e una dock-station per la ricarica wireless dello smartphone. Altre migliorie includono finiture specifiche per le versioni Performance Line e Bastille e l'aggiornamento del pacchetto ADAS DS Drive Assist 2.0 (effettuato su tutte le versioni), che include la funzione di cambio corsia semiautomatico attivo tra i 70 e gli 80 km/h e un sensore sulla corona dello sterzo per monitorare l'attenzione del guidatore.